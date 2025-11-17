Entrevista
Ricard Querol: «La Costa Daurada és el destí estrella per a famílies del Regne Unit»
El ‘General Manager’ d’Aeroports i Organitzacions Turístiques de Jet2.com i Jet2holidays analitza la relació de l’aerolínia britànica amb l’Aeroport de Reus amb el tancament de la temporada de vols comercials del 2025
Com tanquen la temporada a Reus?
«La tanquem bé. Sempre estem molt contents amb el territori. La prova és que estem creixent any rere any. Aquest 2025 hem crescut un 21%, amb l’oferta de 189.000 seients d’arribada a Reus i la inclusió de dues noves rutes. Per al 2026, creixerem un 10% i sobrepassarem per primera vegada els 200.000 seients d’arribada. Maig i setembre ja estan gairebé al nivell de juny, juliol i agost».
Quin perfil de turista ve?
«El 75% dels clients que volen a Reus amb nosaltres venen amb un paquet de vacances. No és res negatiu, sinó que permet ser més eficients. De mitjana, el britànic i qualsevol ciutadà del nord d’Europa té més costum d’anar de vacances. Reus és el destí estrella per a famílies del Regne Unit. Funciona molt bé perquè el producte de la Costa Daurada és molt family friendly».
Fa més d’una dècada que operen a Reus. Com ha evolucionat tot plegat?
«Quan vam començar a operar, la Costa Daurada era coneguda, però amb el pas dels anys l’hem posat on es mereixia. Dels tres destins que operem a Catalunya, on més estem és Reus. Creiem que és un bon aeroport per volar i destí per anar».
Van anunciar la ruta amb Bournemouth per al 2026, però ha caigut. Per què?
«Per la disponibilitat d’aeronaus. Estem canviant la nostra flota amb nous Airbus A321neo. Hem fet una comanda de 155 avions. Ens els van començar a entregar el 2023 i s’acabarà el 2031. D’aquests, ja en tenim una vintena, però hi ha endarreriments. No ha acabat d’entrar amb els tempos que volíem, però hi serem. Tindreu una connexió més, d’això no hi ha cap dubte».
L’ampliació del Prat, la quarta pista de Barcelona... Com ho veu?
«Si tens un tren directe cap a una ciutat principal, l’aeroport se’n veuria beneficiat perquè tindria més connectivitat. Potser sí que hi hauria viatgers que volarien a Reus i que el destí final seria Barcelona. Això, però, no tindria cap benefici per al territori. És un debat complex».
Com encaixa Reus?
«Comparo Reus amb Leeds. Leeds té més de 3 milions de passatgers i els pàrquings estan plens de cotxes perquè la gent va, aparca i se’n va. A Reus, no passa. A Leeds, el trànsit se’n va. A Reus, arriba. Si per aquesta connectivitat la gent local se’n pot beneficiar, fenomenal, però mirar-se amb Barcelona és complicat. Tenir un aeroport funcionant, com Reus, ja és un èxit».
Què s’ha de fer, doncs?
«Teniu un aeroport que està ple, molt especialitzat en el mercat britànic, però això és així perquè la Costa Daurada funciona allà. A partir d’aquesta base, es poden capitalitzar altres mercats. Crec que és tot un èxit. A més, és un aeroport amable, fàcil. Reus té unes notes altíssimes entre els nostres clients».
No tot és dolent.
«Està bé ser crític, però també s’ha de parar i reconèixer què s’ha fet bé. No es tracta d’arribar a no sé quants milions. Per a municipis com Salou o Vila-seca, l’aeroport fa un gran servei perquè és per on arriba la major part del turisme que no és francès».
Es plantejarien volar-hi a l’hivern?
«El turista britànic vola tot l’any. S’ha de tenir en compte, però, que la Costa Daurada és destí d’estiu. Amb aquest context, hi ha dues formes de canviar-ho i de desestacionalitzar. Una és estirar el xiclet. Abans, la temporada a Reus era de maig a setembre. Ara, comencem a finals de març i acabem al novembre».
Què comporta?
«A l’inici i el final de la temporada, la platja no està per a banyar-se. Com a turista, per què he de venir? No és per falta de promoció, sinó de concepte. Un molt bon exemple és Malta. Són un país molt d’estiu, però també té part urbana».
També es té, aquí.
«Tarragona és una gran possibilitat per a descobrir, però què passa? Que no té planta hotelera. No es pot créixer al voltant d’aquest model. PortAventura està obert bona part de l’any, però el mercat britànic no arrenca. Parlem amb tots els actors i estem disposats a escoltar, però tenim clar que s’ha de canviar el concepte per a l’hivern».
Mencionava Malta.
«El destí turístic d’estiu que vulgui estar obert tot l’any s’ha de convertir en quelcom completament diferent a l’hivern. A Malta diuen ‘som una illa amb platges i una ciutat darrere, però a l’hivern som una ciutat en una illa’. I tenen la planta hotelera per acompanyar-ho. Tarragona té molt potencial. S’ha d’anar a poc a poc i anar fent el canvi si es vol anar en aquesta direcció».
Es va fer molt viral l’spot publicitari: Nothing beats a Jet2 holiday.
«En tenim constància. El benefici que estem veient és que la gent jove comença a associar Jet2holidays com quelcom que li pot interessar. Teníem paquets de viatges per a gent jove, però aquest spot casual fa que tinguin la marca present. La majoria dels vídeos són divertits, simpàtics».
