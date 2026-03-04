Aena invertirá 62,7 millones de euros en el Aeropuerto de Reus entre 2027 y 2031

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Aena invertirá 62,7 millones de euros en el Aeropuerto de Reus entre el 2027 y el 2031, un 31,4% más que en el anterior quinquenio, cuando destinó 47,7 millones de euros. El consejo de administración del gestor aeroportuario ya ha dado luz verde al tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), planteado con los objetivos de avanzar en los aeropuertos de la red en aspectos como la capacidad, la seguridad, el mantenimiento y la sostenibilidad. Las actuaciones propuestas han sido debatidas con las aerolíneas y una representación de los usuarios.

En el caso de Reus, está previsto llevar a cabo actuaciones de mejora de los procesos y la calidad del área terminal, con una nueva zona de control de pasaportes de llegada, la remodelación de los viales de acceso, la renovación del equipamiento del aparcamiento y una intervención centrada en el confort de la zona de embarque. También serán objeto de actuación los elementos de seguridad y la torre de control, que será renovada. Además, se producirá un recrecimiento de la pista y se adecuará su sistema de drenaje.

En paralelo, la planta solar fotovoltaica del Aeropuerto de Reus está en ejecución y la previsión de Aena es que esté terminada en diciembre del 2026. La instalación tendrá una potencia total de 15 MWp y una potencia nominal de 12,5 MW. Para hacer frente a las inversiones, el gestor estatal ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa en el Aeropuerto de 25 céntimos, que quedará reducido a 10 céntimos con los incentivos propuestos.

A partir de ahora, el DORA III tendrá que superar trámites en organismos como la Dirección General de Aviación Civil o la Comisión Nacional de Mercados y Competencia hasta su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, que tendría que ser de cara a septiembre.