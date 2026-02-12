La Funció de l'Agonia vuelve a la Prioral en medio de las negociaciones entre el Arzobispado y la Sang

La Funció de l'Agonia se celebrará, finalmente, en la Prioral de Sant Pere esta Semana Santa. Hace poco más de una semana se tomó la decisión de trasladar de manera «excepcional» la celebración de este acontecimiento a la Parroquia de Sant Joan Baptista, una medida que buscaría evitar posibles enfrentamientos con la Real Congregación de la Puríssima Sang, con la cual el Arzobispado de Tarragona mantiene un conflicto abierto. No obstante, tal como confirma el Arzobispado, se ha tomado la decisión final de que la Funció de l'Agonia se lleve a cabo en la Prioral, como es tradicional.

Este cambio de posicionamiento llega en un momento en que, tal como confirman ambas partes a Diari Més, se ha establecido un diálogo con el fin de conseguir una tregua de cara a la celebración de Semana Santa, que se desarrollará en un mes y medio. Según explican fuentes del Arzobispado de Tarragona, el martes se llegó a un «acuerdo de mínimos» con la junta cesada que serviría para poder celebrar la Semana Santa con normalidad. Con todo, según afirman, en el último momento se desdijo el acuerdo. «Lo teníamos todo ligado, pero después se desdijeron; parece que no están de acuerdo internamente», comentan desde el Arzobispado.

Por otro lado, fuentes del entorno de la junta destituida de la Sang han afirmado a Diari Més que «estamos trabajando con el Arzobispado para poder realizar una Semana Santa con toda normalidad, hay aspectos que están de nuestra mano, pero toda la liturgia está de la mano del Arzobispado». «Nuestro deber es defender los actos como son tradicionales y esperamos muy pronto ir desencallando cosas», añaden.

Las dos partes admiten mantener un diálogo en pro de la Semana Santa

De esta manera, sigue habiendo la sospecha y la duda sobre los actos de Semana Santa y hasta qué punto se podrá celebrar «con normalidad». Ahora bien, esta es la primera vez que ambas partes admiten mantener un diálogo abierto y útil con el fin de llegar a algún tipo de acuerdo, aunque sin profundizar en el conflicto entre el Arzobispado y la Sang. Desde el Arzobispado de Tarragona siguen apostando por encontrar una solución dialogada, aunque no compartan las acciones por parte de la junta cesada. A la vez, todavía se está a la espera de los anuncios por parte de la Agrupación de Asociaciones de Semana Santa de Reus y de las cofradías sobre los actos que formarán parte de la Semana Santa de este año.

Origen del conflicto

Precisamente, el conflicto actual entre el Arzobispado y la Sang inició cuando la congregación decidió abandonar unilateralmente a la Agrupación de Asociaciones de Semana Santa de Reus el pasado mes de septiembre de 2025, un hecho que el Arzobispado consideró como un error y pidió que se reconsiderara. A partir de entonces, el conflicto fue escalando, hasta la decisión del Arzobispado de destituir a la junta que, así y todo, se ha mantenido firme en su sitio, impidiendo que el rector, mosén Joaquim Fortuny, pudiera acceder al templo. A causa de eso, se tuvo que redirigir la actividad habitual de la parroquia a la Prioral.