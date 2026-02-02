Religió
La Funció de l'Agonia es durà a terme a la Parròquia de Sant Joan Baptista
Les parròquies de Reus i Castellvell donen suport a l'arquebisbe Planellas
El Consell Permanent de la Unitat Pastoral de Reus i Castellvell mostra el seu suport a l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, davant del conflicte obert entre l'Arquebisbat i La Sang. En un comunicat emès pel consell mostren «la seva adhesió, obediència i suport» a l'arquebisbe, així com a «totes les seves decisions, decrets i delegacions, amb la voluntat de continuar mantenint vives la parròquia de la Puríssima Sang» i «tots els actes de fe que se'n deriven». «Estimem profundament la nostra ciutat i desitgem mantenir-nos fidels a l'Església de Jesucrist, tanmateix, el nostre cor es troba trasbalsat davant actituds que generen divisió i incomprensió», afegeixen.
Per aquest motiu, conviden la ciutadania a gaudir de la pròxima Setmana Santa: «La Setmana Santa és una de les celebracions fonamentals de la vida cristiana, en la qual actualitzem la Passió, Mort i Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist». No obstant això, adverteixen que de manera «excepcional» la funció de l'Agonia se celebrarà a la Parròquia de Sant Joan Baptista. Una mesura que respondria a evitar possibles situacions d'enfrontament amb la congregació que manté un conflicte obert amb l'Arquebisbat.
Davant d'aquestes afirmacions, des de la junta cessada de la Reial Congregació de la Puríssima Sang han volgut «denunciar obertament una decisió imposada, injustificada i profundament lesiva per a la tradició». Segons valoren, la decisió de moure la coneguda com a processó de Les Set Paraules de la Prioral a la Parròquia de Sant Joan Baptista enguany «no és ni innocent ni neutral», sinó un intent de «desactivar i buidar de contingut l'emblemàtica Processó de Les Tres Gràcies». Per aquest motiu, es refermen en la seva intenció de fer que la imatge del Sant Crist de La Sang sortirà al migdia en processó, custodiada pels Armats de La Sang, cap a la Prioral de Sant Pere. «Un cop finalitzada la Funció de l'Agonia, la imatge retornarà a la plaça de La Sang per celebrar la Solemne Processó i la petició de Les Tres Gràcies», afegeixen.