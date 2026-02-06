La junta cesada de la Sang acaba las obras en el templo y se prepara para abrirlo de cara a Cuaresma

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Temple de la Sang se prepara para su apertura. La junta cesada de la Reial Congregació de la Puríssima Sang ha informado de que las obras en el interior de la parroquia han sido terminadas. En este contexto, se han instalado las medidas de protección y prevención «necesarias que permitirán la reapertura del templo con total seguridad de las personas», asegura. La intención es que el retorno definitivo de los feligreses coincida con el inicio de la Cuaresma.

Este sector de la entidad informó de que se tuvieron que cerrar las puertas de la parroquia para llevar a término «actuaciones preventivas de saneamiento y mantenimiento imprescindibles para garantizar la seguridad estructural y conservación», así como para llevar a cabo un tratamiento para combatir la proliferación de cucarachas. Les actuaciones no habían sido comunicadas con anterioridad al Arzobispado de Tarragona, que tildó el hecho de «gravísimo». Además, esta semana se han completado tareas de limpieza y mantenimiento de las cubiertas laterales y de la fachada principal. «Sentimos que estas actuaciones hayan desencadenado en una suspensión del culto, pero estamos convencidos de que muy pronto volverá a la normalidad y podremos disfrutar del culto en nuestro templo», comparte la junta cesada.

Los miembros destituidos señalan que las actuaciones han sido posibles «gracias a las aportaciones privadas de los congregantes», ya que «desgraciadamente todavía tenemos las cuentas bancarias bloqueadas sin motivo aparente». «Unos recursos que, no hay que olvidarlo, son fruto exclusivo del esfuerzo, de donativos de fieles al San Cristo y del sacrificio particular de numerosos particulares», aseveran.

Asimismo, los insurgentes afirman que se ha solicitado al Ayuntamiento de Reus el archivamiento del expediente de disciplina urbanística que habría supuesto la intervención de arreglo, el último trámite que quedaría antes de reabrir el templo. Fuentes municipales consultadas comentan que, al cierre de la presente edición, no tienen constancia.

El Miércoles de Ceniza se bajará el Sant Crist de la Sang al Presbiterio

El Temple de la Sang se reabrió con limitaciones a finales de diciembre, con la habilitación de un espacio segregado de la nave central para la exposición al culto público de las imágenes del Sant Crist de la Sang, la Mare de Déu de la Soledat y el Crist Jacent en el Sepulcre. La junta cesada apunta que, durante este tiempo, se han contabilizado más de cinco mil visitas y que las aportaciones que se han otorgado con los sobres preparados para la ocasión «serán destinados íntegra y exclusivamente a la organización de los actos de Cuaresma y Semana Santa 2026».

Semana Santa

En este contexto, el 18 de febrero, el Miércoles de Ceniza, se procederá a la bajada de la Venerada Imatge del Sant Crist de la Sang al Presbiterio, seguida del Vía Crucis de cada domingo de Cuaresma. Asimismo, el sector insurgente anhela «poder realizar con toda el esplendor de que le son propios los actos de Cuaresma, Semana Santa y Pascua en el templo».

Hay que recordar que el Arzobispado informó de que, este año, la Función de la Agonía se celebrará en la Parroquia de Sant Joan Baptista. En respuesta, la junta destituida criticó que era una decisión «impuesta, injustificada y profundamente lesiva» y declaró que «no renunciará a su responsabilidad histórica ni a la defensa de los actos que le son propios». «La venerada imagen del Sant Crist de la Sang saldrá, como siempre, al mediodía en procesión, custodiada por los Armats de la Sang, hacia la Prioral de Sant Pere», dijo, añadiendo que, acabada la Función de la Agonía, se retornaría a la plaza de la Sang y se procedería a la petición de las Tres Gràcies.