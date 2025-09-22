Religió
La Sang de Reus deixa l’Agrupació de Setmana Santa i l’Arquebisbat ho titlla de «despropòsit»
La Reial Congregació afirma haver rebut «calúmnies i difamacions»
La Reial Congregació de la Puríssima Sang de Reus ha decidit deixar l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa. Acordat en Junta de Govern, l’entitat remarca, en un comunicat, que és una posició «molt madurada i reflexionada, presa després de llargues deliberacions» i que és conseqüència «dels enèsims despropòsits, calúmnies, difamacions i maledicències efectuades» vers la Sang «al llarg dels anys». Amb tot, les reaccions no s’han fet esperar: l’Arquebisbat de Tarragona considera que aquesta mena de decisions «impliquen passar als annals dels despropòsits». Així mateix, segons ha pogut saber Diari Més, diversos congregants s’haurien mostrat sorpresos en conèixer el moviment, tot afirmant que no n’havien estat consultats.
Fonts de l’Arquebisbat detallen que «els recomanaríem que escoltessin i que seguissin els evangelis que s’han proclamat aquests últims diumenges, i així no arribarien a aquestes decisions que impliquen passar als annals dels despropòsits». A més, afegeixen que la congregació ha de «renovar els estatuts a la llum de les directrius que es van donar des del secretariat de les associacions de Setmana Santa de l’Arquebisbat». Consultada per aquest rotatiu, l’agrupació prefereix no fer declaracions per ara.
Per la seva banda, la Junta de Govern de la Sang assegura que abandonar l’agrupació «ha estat una reiterada petició en les darreres assemblees generals de la majoria dels congregants, la qual ha estat estudiada, valorada i debatuda àmpliament». També critica que senten que «no es guarda cap mena de respecte per la Reial Congregació i pels congregants que en formen part, ni per la història». Cal recordar que la Sang va ostentar la presidència única de l’entitat que aglutina les germandats, confraries, arxiconfraries i congregacions fins al 1992, compartint la copresidència des d’aleshores i fins al 2014.
Amb tot, la Sang explica que ja treballa en l’organització dels actes de Setmana Santa del 2026 «i molt en especial s’estan realitzant totes les gestions corresponents per obtenir la catalogació i el reconeixement institucional de la Solemne Processó del Sant Enterrament, que se celebra a Reus almenys des de l’any 1557», tot subratllant el «ric patrimoni artístic» dels misteris. D’aquest reconeixement ja en gaudeixen les Tres Gràcies i la Funció de la Coronació del Senyor.