Aparecen nuevos mensajes satíricos anónimos sobre el conflicto de la Sang

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El conflicto de la Sang ha escrito un nuevo capítulo, con la aparición por la ciudad de imágenes burlescas que imitan los comunicados de los grupos terroristas. En los mensajes, los portavoces, vestidos con capirotes, se identifican como Comando Roma, que corresponde con las iniciales de los integrantes de la junta de la Real Congregación cesada por el Arzobispado de Tarragona. En el anónimo, se lee que los «delincuentes» tienen «secuestrado el Temple de la Sang» y piden un «rescate» al arzobispo. Además, se apunta que «el comisario los detendrá pronto y la agrupación de cofradías podrá realizar todos los actos de Semana Santa, como el obispo garantiza».

La acción se suma a una serie de befas que se están observando los últimos meses, como los reiterados anónimos que ha recibido el comisario delegado Javier Balañá, con unas llaves de juguete incluidas, o el lanzamiento de octavillas en la plaza del Mercado ridiculizando Balañá. «La befa no creo que sea un valor muy católico», expresó el comisario delegado en entrevista con Diari Més.