Javier Balañá: «La Sang es una congregación católica con unos valores que no se respetan»

¿Cómo vive esta etapa como comisario delegado de la Sangre?

«Con mucha preocupación, porque los cuatro miembros de la junta cesada que siguen ejerciendo su cargo como si nada no me permiten ejercer mis funciones. Por lo tanto, mi estado es de preocupación, dado que cuatro personas, cogiendo una legitimidad que no tienen, están impidiendo el cumplimiento de los decretos del arzobispo».

¿Hablamos de una parte de la junta cesada, no de la totalidad de los miembros de la congregación o de la junta que había?

«Exacto. La junta, si no recuerdo mal, eran diez personas. Ahora quedan cuatro, entre ellos el llavero, que siguen haciendo ver que tienen una representación que no tienen, dado que fueron destituidos y no está en suspense su cese».

¿Ha intentado hablar con el llavero o esta parte descontenta?

«Sí, se han hecho muchos esfuerzos, muchos intentos por hablar, porque creemos desde el primer día que las cosas se tienen que solucionar hablando. Desgraciadamente, no ha sido posible».

¿No ha habido ningún tipo de avance en todos estos meses?

«No. Desde el mes de octubre no ha habido ningún tipo de avance al respecto, pero no por falta de ganas por mi parte o del Arzobispado, porque en todo momento continuamos con la mente abierta y toda la voluntad de sentárnosnosotros y hablar con ellos. Pero la situación es surrealista».

¿Cómo está la situación hoy día? Entiendo que no desfallecéis con este intento de dialogar.

«No, no desfallezcamos. Nosotros siempre estaremos abiertos y hemos hecho muchos intentos, muy serios, en los cuales yo no he intervenido. Ha habido intentos muy serios, por parte de gente muy seria, para hablar y que esta situación tan surrealista acabe».

¿Cómo lo ha vivido todos estos meses? Recibió el encargo de presidir temporalmente la Sangre y hemos visto, incluso, el cambio de cerradura del templo o burlas hacia su persona.

«Con mucha tristeza, porque nos olvidamos de una cosa; eso es una congregación religiosa de la Iglesia católica que tiene unos valores que no se están respetando. La befa no creo que sea, precisamente, un valor muy católico y la desobediencia tampoco».

¿Cree que se han superado las líneas rojas en este caso?

División «He hablado con muchas personas de la Congregación y no entienden nada»

«Sí. Creo que está todo sobrepasado, pero solamente me puedo hacer cargo de lo que yo hago. No me puedo hacer cargo de lo que hacen otras personas porque consideran que tienen una legitimidad que no tienen. Y no es para amenazar a nadie, pero siempre he dicho que los actos tienen consecuencias. Ahora bien, a nosotros nos gustaría poder sentarnos y hablar. Lo he dicho siempre, aquí no se ha hablado nunca de un tema de propiedad del edificio. La propiedad es de la Congregación y quien diga el contrario es alguien con maledicencia. Decir que el Arzobispado se quiere quedar el edificio es engañar, porque el que quiere es una parroquia abierta».

En cambio, hemos visto que durante muchas semanas el edificio no estaba abierto al culto.

«Exacto, pero insisto en el hecho de que las cosas se tienen que llamar como son y si alguien lee el decreto verá que mis funciones son delimitadas y temporales. No hay más. Y tenemos que pensar en qué en todas las congregaciones de Semana Santa ha habido una actualización de estatutos. O sea, no hay un traje a medida hecho por la Sangre».

Los estatutos mencionan capítulos que hoy día ya no tienen vigencia, que ya no ocurren.

Es que los estatutos dicen que la función principal de la Sangre es dar apoyo a los condenados a muerte. Creo que desde el año 77 no hay pena de muerte a España, pero es que todas las congregaciones han tenido que adaptarse al nuevo canon. No es un canon que ha hecho el arzobispado, es un canon que viene de Roma. Aquí tenemos una congregación que no quiere aceptar esta realidad».

¿Por qué se ha llegado a este punto?

«No lo sé. Supongo que por personalismos y por un sentido inadecuado de que es una congregación religiosa. Y que en el momento que se ha puesto sobre la mesa que tiene que haber cambios no se han aceptado con el fin de mantener estos personalismos».

Todo eso que está pasando va en contra de los feligreses.

«Evidentemente. Se han tenido que suspender actos religiosos».

La junta cesada asegura que han empezado obras por problemas con filtraciones y plagas. ¿Os han informado?

«No. La única información que tengo de ellos es por prensa y las notas de prensa que envían haciendo uso de los activos de la congregación. De ellos directamente no tengo ninguna noticia».

¿Los han dejado acceder al templo?

«No. A mí no me han permitido entrar. Hubo una reunión que convocaron e intenté entrar, pero no me dejaron, aunque yo quería escuchar. Quería escuchar qué decían realmente en esta reunión los miembros de la Congregación».

Pesimista «No depende de mí, pero no soy optimista. Todos los intentos de diálogo no han llevado a ningún sitio»

¿Han hablado con la parte de la junta cesada que se puso a disposición del Arzobispado o dimitió?

«Sí, he hablado con muchas personas de la Congregación y no entienden nada, porque son una congregación católica y no ven el catolicismo por ningún sitio. Yo no quiero entrar, pero sí que creo que hay un problema de personalismos y de no querer cambiar las cosas. Tampoco quiero entrar porque me han nombrado para hacer un trabajo el más profesional y rápido posible, pero todavía no se ha podido empezar».

Eso alarga la situación de excepcionalidad

«Evidentemente. Yo pensaba que en el mes de junio eso estaría acabado».

Estamos a poco más de dos meses de Semana Santa. ¿Eso puede afectar?

«El más probable es que sí. Por eso se tiene que hacer un esfuerzo para que el efecto sea mínimo».

¿Cómo le llegó el encargo? ¿Había sido relacionado con la Sangre previamente?

«El arzobispo me hizo la propuesta y no vi motivo para decirle que no, pero no esperaba esta desobediencia. Había prestado mis servicios como abogado al Arzobispado anteriormente de manera puntual, pero este encargo no es como cliente mío, sino como a cargo de confianza».

¿Es optimista que la situación se revierta?

«No depende de mí, pero no soy optimista. Todos los intentos no han llevado a ningún sitio y están muy enrocados en una postura».

El bando descontento comentaba que quería llevar el tema a los juzgados.

«Me deja perplejo, pero yo no sé si lo han hecho al final o no. Lo que puedo decir es que ninguno de las personas contra las cuales dicen haber presentado querellas criminales las ha recibido todavía».