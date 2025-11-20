Mosén Fortuny vuelve a quedarse fuera del templo de La Sang

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El drama de La Sang alcanza extremos surrealistas después de que el pasado martes 18 de noviembre el prefecto de La Sang, mosén Joaquim Fortuny, acompañado de un cerrajero y Mossos d'Esquadra, consiguiera recuperar el acceso al templo de la Puríssima Sang. Según ha confirmado el Arzobispado de Tarragona y mosén Fortuny a Diari Més, esta mañana la puerta de la parroquia volvía a estar bloqueada y el prior volvía a no poder acceder. Las sospechas apuntan que la junta cesada de la Reial Congregació de la Puríssima Sang, liderada Antoni Olmos, habrían bloqueado la puerta y evitado una vez más el acceso al edificio. Desde el Arzobispado todavía no han tomado ninguna decisión al respecto y están valorando cómo proceder.

El Arzobispado de Tarragona ya amonestó formalmente en su momento a los congregantes cesados de La Sang por haber cambiado la cerradura del templo, los cuales se defendieron alegando que la parroquia permanecería cerrada mientras se llevaban a cabo «obras de mantenimiento». En paralelo, la junta de gobierno cesada de La Sang anunció hace unos días que había presentado cuatro denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos por la «grave vulneración de la normativa» provocada por «filtraciones de información personal y, especialmente, la divulgación de datos de carácter religioso a los medios de comunicación».