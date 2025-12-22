El Temple de la Puríssima Sang reabre «con limitaciones»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Temple de la Sang ha reabierto «con limitaciones». La Junta de Gobierno cesada por el Arzobispado de Tarragona ha decidido habilitar un espacio segregado de las obras de la nave central para la exposición al culto público, la veneración y la devoción de las imágenes del Sant Crist de la Sang, la Virgen de la Soledad y el Crist Jacent en el Sepulcre. Los fieles encuentran el espacio justo en la entrada en la parroquia, donde también hay unos sobres para aportaciones para financiar unos trabajos que el sector insurgente concreta que «se están desarrollando según los plazos previstos».

El Temple de la Sang ha permanecido cerrado los últimos tiempos para llevar a cabo obras «de saneamiento y mantenimiento» para «garantizar la seguridad estructural y la conservación», según la junta cesada. El objetivo es reabrir definitivamente las puertas por Cuaresma, Semana Santa y Pascua.

La actualización llega días después que el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, suspendiera «todo acto de culto, así como también cualquier manifestación pública de piedad o devoción» al Templo, una situación que se mantendría «mientras dure la situación irregular causada por parte de algunos miembros de la Congregació de la Sang, que no la representan legítimamente».