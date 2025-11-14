Mobilitat
El corredor entre Tarragona i Reus evoluciona amb més busos exprés i una línia amb l’Aeroport
La Generalitat de Catalunya anuncia noves millores per a la connexió interna del territori
La millora de la connectivitat al territori ha estat un dels grans protagonistes de la setmana. Després dels anuncis de la nova connexió de l’aerolínia Jet2 entre l’Aeroport de Reus i Londres-Gatwick a partir de març del 2026 i la reordenació dels horaris de tren entre Reus, Tarragona i Valls amb Barcelona, l’autobús va ser objecte de les últimes novetats. La Generalitat de Catalunya va detallar ahir el reforç que viurà un dels «corredors més importants», com és l’enllaç entre Reus i Tarragona, que l’any passat va moure gairebé 1,3 milions de persones.
Hi haurà noves freqüències entre les capitals del Baix Camp i el Tarragonès per als set dies de la setmana, així com també per a les unions amb la Universitat Rovira i Virgili, el Campus Educatiu de la Laboral i l’Aeroport de Reus, que tindrà una nova línia directa amb Tarragona, operativa entre març i octubre. La inversió prevista serà de 360.000 euros anuals.
Reus
L’aerolínia britànica Jet2 enllaçarà Reus i Londres-Gatwick a partir de març de 2026
Sergi Peralta Moreno
La consellera de Territori i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va concretar que les mesures entraven en vigor des d’ahir mateix. «Catalunya ha de ser capaç d’adaptar-se a les noves demandes i creixements més enllà de l’àrea metropolitana de Barcelona», va subratllar, en referència a l’increment del 12% de l’ús de la línia d’autobús entre Reus i Tarragona en l’últim any.
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va recordar que «feia temps que s’havia reclamat un increment dels serveis per l’alta demanda que tenim». «És un primer pas, però no ha de ser l’últim», va reblar.
Camp de Tarragona
Tarragona guanya connexions amb Barcelona, Reus i Lleida amb el nou pla de Regionals
Redacció
Per la seva banda, el batlle de Tarragona, Rubén Viñuales, va recordar la «complexitat tècnica i jurídica per fer millores d’aquesta mena», tenint en compte que la concessió del servei d’autobús interurbà no finalitza fins al 2028. «Ens hem queixat moltíssimes vegades que no se’ns mirava amb el mateix afecte que a altres parts de Catalunya i això està canviant», va afegir.
Paneque també va comentar que el Govern de l’Estat té en marxa sengles estudis per a millorar les carreteres AP-7 i N-340 en el seu pas per les Terres de l’Ebre. La consellera va reconèixer que la xarxa és «deficient» i que les anàlisis s’estan duent a terme no només per atendre l’accidentalitat, sinó també la inundabilitat dels trams. «Ens hem de coordinar per veure quines millores es poden fer en aquests eixos», va comentar.
Increment d’expedicions del bus exprés e4 Reus – Tarragona
En dissabte se sumen 9 expedicions d’anada i 8 de tornada a les actuals. En total, l’oferta serà de 17 expedicions d’anada i 17 més de tornada.
Els diumenges i festius s’incrementen 10 anades i 11 tornades, ampliant l’oferta a un total de 16 expedicions d’anada i 16 de tornada.