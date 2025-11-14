Diari Més

El corredor entre Tarragona i Reus evoluciona amb més busos exprés i una línia amb l’Aeroport

La Generalitat de Catalunya anuncia noves millores per a la connexió interna del territori

Eel secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, detallant les millores del corredor de bus Reus-Tarragona.

Tjerk van der Meulen

Sergi Peralta Moreno

La millora de la connectivitat al territori ha estat un dels grans protagonistes de la setmana. Després dels anuncis de la nova connexió de l’aerolínia Jet2 entre l’Aeroport de Reus i Londres-Gatwick a partir de març del 2026 i la reordenació dels horaris de tren entre Reus, Tarragona i Valls amb Barcelona, l’autobús va ser objecte de les últimes novetats. La Generalitat de Catalunya va detallar ahir el reforç que viurà un dels «corredors més importants», com és l’enllaç entre Reus i Tarragona, que l’any passat va moure gairebé 1,3 milions de persones. 

Hi haurà noves freqüències entre les capitals del Baix Camp i el Tarragonès per als set dies de la setmana, així com també per a les unions amb la Universitat Rovira i Virgili, el Campus Educatiu de la Laboral i l’Aeroport de Reus, que tindrà una nova línia directa amb Tarragona, operativa entre març i octubre. La inversió prevista serà de 360.000 euros anuals.

La consellera de Territori i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va concretar que les mesures entraven en vigor des d’ahir mateix. «Catalunya ha de ser capaç d’adaptar-se a les noves demandes i creixements més enllà de l’àrea metropolitana de Barcelona», va subratllar, en referència a l’increment del 12% de l’ús de la línia d’autobús entre Reus i Tarragona en l’últim any. 

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va recordar que «feia temps que s’havia reclamat un increment dels serveis per l’alta demanda que tenim». «És un primer pas, però no ha de ser l’últim», va reblar. 

Per la seva banda, el batlle de Tarragona, Rubén Viñuales, va recordar la «complexitat tècnica i jurídica per fer millores d’aquesta mena», tenint en compte que la concessió del servei d’autobús interurbà no finalitza fins al 2028. «Ens hem queixat moltíssimes vegades que no se’ns mirava amb el mateix afecte que a altres parts de Catalunya i això està canviant», va afegir.

Paneque també va comentar que el Govern de l’Estat té en marxa sengles estudis per a millorar les carreteres AP-7 i N-340 en el seu pas per les Terres de l’Ebre. La consellera va reconèixer que la xarxa és «deficient» i que les anàlisis s’estan duent a terme no només per atendre l’accidentalitat, sinó també la inundabilitat dels trams. «Ens hem de coordinar per veure quines millores es poden fer en aquests eixos», va comentar.

Increment d’expedicions del bus exprés e4 Reus – Tarragona

De dilluns a divendres feiners s’augmenten 16 expedicions més d’anada i 16 més de tornada. Amb aquest increment, la línia passa a comptar un total de 58 expedicions d’anada i 58 de tornada.

En dissabte se sumen 9 expedicions d’anada i 8 de tornada a les actuals. En total, l’oferta serà de 17 expedicions d’anada i 17 més de tornada.

Els diumenges i festius s’incrementen 10 anades i 11 tornades, ampliant l’oferta a un total de 16 expedicions d’anada i 16 de tornada.

