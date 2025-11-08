Illa reafirma en Reus su apoyo a la estación intermodal de Vilaseca y a una futura en Tarragona

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat Salvador Illa ha afirmado que lo hará «todo para preservar la estabilidad» y que «cumplir pactos» permitirá conseguir la nueva financiación y presupuestos. Según Illa, el clima de estabilidad puede preservar no sólo las instituciones, sino también el tejido social y económico del país para avanzar hacia la «prosperidad».

Durante la conferencia 'Catalunya Lidera' en Reus también ha afianzado el compromiso por el desarrollo de la estación intermodal en Vilaseca y ha proyectado a futuro una segunda que se ubicaría en el Horta Gran de Tarragona.

Al mismo tiempo, ha celebrado la creación de la Asociación para el impulso del Área Metropolitana del Camp de Tarragona, a quien ha ofrecido «todo el apoyo» para ser una de las más importantes del arco mediterráneo.

Coincidiendo con la visita que el presidente hace en el Camp de Tarragona a raíz de la inauguración del Año Gaudí este sábado, Illa ha pronunciado la conferencia 'Catalunya Lidera' en Reus, donde ha puesto el foco en la potencialidad de la demarcación tarraconense desde el punto de vista económico y de movilidad.

En este sentido, ha remarcado la apuesta que el Govern hace hacia la estación intermodal del Camp de Tarragona de Vilaseca/Aeropuerto de Reus, la cual ya cuenta con el estudio informativo. «Estará conectada al TramCamp y no nos podemos permitir pararla», ha subrayado. En la misma línea, Illa ha aseverado que la estación del Horta Gran de Tarragona es un proyecto «necesario» y el cual el departamento de Territori «también tendrá en cuenta». Con respecto a la estación de Bellissens de Reus, el presidente ha afirmado que estará en funcionamiento el primer semestre de 2026.

Otros proyectos en que ha insistido durante el discurso ha sido el TramCamp, cuyas obras se espera que se inicien «en breve», o la nueva estación de autobuses de Reus, de la cual prevé que el proyecto se redacte durante el próximo año.

En clave tarraconense, Illa ha celebrado la reciente creación de la Asociación para el impulso del Área Metropolitana del Camp de Tarragona, formada hoy por hoy por siete municipios. Illa ha invitado a más consistorios para que se sumen a la iniciativa para «poner por delante el interés general en beneficio del territorio y del conjunto del país». Con todo, ha extendido la mano del Govern para convertir a este organismo en una de las «más importantes del arco mediterráneo».

Más de 60 solares para vivienda pública en el Camp de Tarragona

En el ámbito de la vivienda, Illa ha apuntado que son 66 los solares del Camp de Tarragona donde se plantea construir cerca de 2.000 viviendas públicas para cumplir con el plan de vivienda protegida. Un escenario que se suma al acuerdo con el Ministerio de Vivienda para disponer de 639 pisos de la Sareb en esta zona y al despliegue del estatuto de municipios rurales. En relación con el plan de barrios, siete localidades tarraconenses han presentado proyectos para optar a las subvenciones de la primera convocatoria.

Con respecto a las políticas para hacer frente al avance del cambio climático, desde el Govern han anunciado dos actuaciones concretas; por una parte, la conexión de la Comunidad de Regantes del Garrigues Sur con la Comunidad de Regantes de Aguas del Río Montsant que se espera que se termine el próximo año. De la otra, ha apuntado que se pretende acabar las reformas de los parques de bomberos de Tarragona, Reus y Cambrils, que se sumarán en el incremento de 4.000 bomberos profesionales y 2.000 más de voluntarios.