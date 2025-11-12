Tarragona gana conexiones con Barcelona, Reus y Lleida con el nuevo plan de Regionales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los usuarios del Campo de Tarragona ganarán en frecuencia y comodidad a partir del 22 de noviembre, con la reorganización del servicio de los Regionales del sur anunciada por Renfe y la Generalitat. Les mejoras, que llegan después de las obras de Adif a Roda de Berà, Sant Vicenç de Calders y Castelldefels, permitirán reducir tiempo de viaje y aumentar las conexiones entre las principales ciudades tarraconenses y Barcelona.

La novedad más destacada es la consolidación de un tren cada 30 minutos entre Tarragona y Barcelona en días laborables, con servicios semidirectos que sólo paran a Torredembarra, Altafulla-Tamarit y Sant Vicenç de Calders. También se añade un tren nocturno adicional en ambos sentidos, mejorando la amplitud horaria para los desplazamientos de noche.

Otra novedad a destacar sería la recuperación de la línea R13, que vuelve a ofrecer trenes directos desde Valls hasta Lleida y Barcelona, sin necesidad de transbordo. Además, se mejoran las frecuencias entre Tarragona y Lleida, pasando de 5 a 6 conexiones diarias por sentido, combinando servicios directos y transbordos garantizados a La Plana-Picamoixons. También se recupera la línea RT1, que ahora hará recorrido diario entre Tarragona, Reus y La Plana Picamoixons, facilitando la movilidad interna en el Campo.

Con respecto a Salou-PortAventura, se mantienen los trenes directos desde Barcelona (R17) por la mañana y se incrementan las frecuencias de retorno (RT2) por la tarde, adaptándose a los patrones de movilidad turística.