La aerolínea británica Jet2 enlazará Reus y Londres-Gatwick a partir de marzo de 2026
La empresa inaugurará una nueva base en Londres y la conectará con once destinos del Estado
Jet2 ampliará sus conexiones con Reus. La aerolínea británica ha anunciado la apertura de una nueva base en el Aeropuerto de Londres-Gatwick, que se espera que sea efectiva en el 2026. El aeródromo se enlazará con once destinaciones españolas a partir de marzo.
Reus será uno de los equipamientos afortunados, con la oferta de tres nuevos vuelos semanales, que se llevarán a cabo los lunes, miércoles y viernes.
Steve Heapy, consejero delegado de Jet2.com y Jet2holidays, el turoperador asociado de la marca, señala que es «una oportunidad fantástica para ampliar nuestro abanico de opciones desde el Reino Unido en España». «Londres conglomera a un enorme número de potenciales viajeros a España y ahora ofreceremos vuelos desde tres de sus aeropuertos, brindando también la posibilidad de visitar la capital de Inglaterra desde España de una manera más flexible y asequible,» añade Heapy.
Hay que recordar que, en el presente 2025, Jet2.com ha unido Reus con doce rutas diferentes: Belfast, Birmingham, Bristol, Edimburgo, East Midlands, Glasgow, Leeds, Liverpool, Londres-Luton, Londres-Stansted, Manchester y Newcastle.
El Estado es el principal foco de la compañía británica, que informa de que seis de cada diez vuelos que operará en invierno tendrán como destino España.
