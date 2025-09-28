El temporal llega a las Terres de l'Ebre con granizadas e inundaciones

Imagen de las precipitaciones en La Sénia, en el MontsiàÓscar Miguel Losada

Publicado por Marta Omella

La borrasca exGabrielle ya ha llegado con fuerza a las Terres de l'Ebre. Les tormentas afectan, sobre todo, a las comarcas del Baix Ebre y el Montsià, donde esta tarde el Servicio Meteorológico de Cataluña ha emitido un aviso, por tiempo violento, alertando de posibles episodios de granizo, rachas de viento y chasquidos, tornados o mangueras.

Además, el Meteocat también ha alertado de posibles inundaciones en estas dos comarcas, y Protección Civil ha activado el plan Inuncat, pidiendo prudencia.

También lo ha hecho el Servicio Catalán de Tráfico, ya que las precipitaciones dificultan la circulación esta tarde, causando paradas de vehículos en la AP-7 y la N-340.

Uno de los municipios más afectados es Amposta, donde ya se han acumulado 67 mm, Les fuertes lluvias han causado que el barranco de Favaret baje con fuerza por esta localidad, donde todavía sigue lloviendo. También se han vivido episodios de piedra o granizo.

En Freginals la acumulación ya es de 96 mm, y también ha vivido episodios de granizada, dificultando la circulación en la zona, con vehículos parados en la autopista AP-7 en los dos sentidos de la marcha.

En algunas localidades las precipitaciones están provocando inundaciones en la vía pública, como es el caso de la Sénia, en el Montsià. En los Puertos también se acumula bastante agua, superando los 50 mm.

El temporal ha llegado también a la Comunidad Valenciana, donde muchas localidades se encuentran también bajo alerta roja por lluvias torrenciales. De hecho, muchos centros educativos situados en zonas inundables han suspendido las clases de mañana.