Les fuertes lluvias provocan paradas de vehículos en la AP-7 y la N-340 en el Ebro

Imagen de archivo de la lluvia en la ventana de un coche.Pixabay

Les fuertes lluvias que caen esta tarde en el delta del Ebro y el próximo Parque Natural de los Ports (Baix Ebre/Montsià), donde se acumulan 53,1 litros por metro cuadrado, están dificultando la circulación en la zona, con vehículos parados en la autopista AP-7 en los dos sentidos de la marcha en Freginals, y muchas dificultades en la N-340 a su paso por Amposta (Montsià).

El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) pide este domingo mucha «prudencia» a los conductores después de que se haya lanzado un aviso rojo para las comarcas del Montsià y el Baix Ebre, y naranjas para las limítrofes, por lluvias de más de 40 litros por metro cuadrado en treinta minutos y acumulación de más de 200.

Tráfico ha informado, además, de que hay cinco kilómetros de retención en la C-16, entre Guardiola de Berguedà y la Nou de Berguedà (Berguedà), en sentido sur.

La evolución de la borrasca extratropical en que se ha convertido el exhuracán a Gabrielle ha llevado al servicio Meteocat a lanzar esta tarde un aviso de tiempo violento en el Montsià y el Baix Ebre, con piedra, rachas fuertes de viento, y chasquidos, una situación que se puede mantener durante la noche.

Este escenario ha llevado a Protección Civil a pedir a los ciudadanos de nuevo «prudencia», que eviten desplazamientos y no se acerquen a zonas inundables y cauces de ríos y rieras.

Por su parte, técnicos de la Agencia Catalana del Agua (ACA) y de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), así como Agentes Rurales, intensifican la vigilancia ante la posibilidad de crecidas repentinas en torrentes y barrancos en la cuenca del Ebro, según Protección Civil de Cataluña.

Renfe, en coordinación con Adif, ha activado los gabinetes de crisis en Cataluña y Comunidad Valenciana ante la posibilidad de que la circulación ferroviaria pueda verse afectada en las próximas horas como consecuencia de las intensas lluvias.