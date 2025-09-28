Publicado por ACNRedacció Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha elevado el peligro por intensidad de lluvia a muy alto (nivel 5 de 6) a las comarcas del Baix Ebre y el Montsià entre las 18 horas y la medianoche.

El aviso del Meteocat está vigente el domingo y lunes, con diferentes intensidades en función del territorio. Se pueden registrar 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos en el extremo oeste de Cataluña y el Ebro, con especial atención en las dos comarcas situadas en el extremo sur.

En paralelo, también hay un aviso por acumulación de lluvia y Protección Civil activó ayer la alerta del plan Inuncat. Se pueden recoger 200 litros en 24 horas, entre las 14 horas del domingo y las 14 horas del lunes.

En este caso, el peligro máximo se sitúa en 4 de 6 y está marcado en el Baix Ebre, el Montsià y, con menos intensidad, en la Terra Alta. Por este motivo, los Bomberos de la Generalitat han activado un refuerzo de personal en diferentes parques de las Terres de l'Ebre ante una posible situación de simultaneidad de servicios.

Los chubascos pueden irán acompañados de tormenta y granizo o piedra pequeña. También hay un aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología, que avisa de que a partir de las 15 horas se pueden acumular entre 40 y 80 litros en el litoral y prelitoral de la demarcación de Tarragona y a Lleida.

También ha emitido un aviso rojo a partir de las 20 horas por acumulación de lluvia en el litoral y prelitoral de Tarragona. Se pueden recoger 180 litros en tres o cuatro horas.