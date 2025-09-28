València suspende clases en las zonas afectadas por la DANA tras activar el nivel rojo por lluvias

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de València ha suspendido las clases en los centros educativos ubicados en las zonas inundables de la ciudad y en las pedanías afectadas por la dana del pasado 29 de octubre debido a la alerta naranja activada por Emergencias de la Generalitat Valenciana para mañana lunes por previsión de fuertes lluvias.

El consistorio también ha tomado la determinación de cerrar este lunes parques, jardines y cementerios, y suspende la actividad deportiva al aire libre, mientras que recomienda al resto de centros educativos de la ciudad que trasladen las actividades previstas al aire libre a espacios en interior.

Aviso rojo por lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a rojo el aviso para este domingo en el litoral norte de Castellón y para el lunes en el litoral de la provincia de Valencia por precipitaciones que pueden acumular 180 litros por metro cuadrado en tres o cuatro horas en la zona castellonense y en doce horas en la de Valencia.

En el caso de la provincia de Castellón, el aviso se ha establecido desde las 20:00 horas de este domingo y hasta las 8 de mañana lunes y la previsión de Aemet es de posibles precipitaciones acumuladas de 80 l/m2 en una hora y 180 l/m2 en doce horas, aunque indica que esa cantidad de agua se podría recoger incluso «en sólo 3 o 4 horas».

El lunes seguirá activo el aviso rojo en el litoral norte de Castellón y también se establecerá este aviso en el litoral norte y sur de la provincia de Valencia, por acumulados de 60 l/m2 en una hora y acumulados de en doce horas de 180 l/m2.

Este domingo está activo el nivel naranja por lluvias y tormentas en el interior de Valencia y el nivel amarillo por lluvias y tormentas en el interior de la provincia de Castellón.

También el lunes estará activo el nivel naranja por lluvias en el interior y litoral sur de Castellón, interior de Valencia e interior y litoral norte de Alicante, y el nivel amarillo en el litoral sur de Alicante.

Llamada a la precaución y a informarse

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha hecho este domingo un llamamiento para que todas las administraciones tomen las medidas preventivas necesarias con antelación y que la población esté informada ante el episodio de «lluvias importantes» que comienza hoy en la Comunitat Valenciana.

Según ha recordado, la Generalitat ya emitió ayer un aviso especial, activó el plan especial frente a inundaciones y avisó a todos los municipios y organismos de Seguridad y Emergencias, y ha reclamado la máxima colaboración y difusión de toda la información por parte de todos.

«Para este episodio de lluvias, es muy importante recordar mantenerse informado por las fuentes oficiales tanto de las previsiones como de la evolución del episodio, y tomar las medidas preventivas y de autoprotección que sean necesarias», ha insistido.

Igualmente, ha apuntado que el teléfono de emergencias 112 es al que hay que recurrir ante cualquier situación de emergencia que pueda producirse.