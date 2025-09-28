El Meteocat alerta de granizo, rachas de viento y posibles tornados en el Baix Ebre y el Montsià

Publicado por RedaccióACN Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha emitido un aviso por tiempo violento en las comarcas del Baix Ebre y el Montsià para las dos próximas horas. En concreto, el aviso es entre las 16.44 y las 18.44 horas.

Hay posibilitado de granizo con piedra de un diámetro superior a los dos centímetros, rachas de viento de más de 25 metros por segundo, chasquidos, tornados o mangueras.

El grado de peligro es máximo, de seis sobre seis. Protección Civil ha enviado una alerta a los móviles de estas dos comarcas y de la Terra Alta advirtiendo también de lluvias torrenciales a partir de las 20 horas y durante la noche.

En varias localidades de las Terres de l'Ebre ya se han vivido episodios de granizo, como es el caso de Amposta, o Freginals (Montsià), un municipio que ya acumula más de 90 mm de agua. Además, en los Ports ya se acumulan cerca de 70 mm, mientras que en Amposta están 52 mm.