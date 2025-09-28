Se recupera el servicio ferroviario entre Gavà y Sitges

Dos usuarias de Rodalies esperando a la estación de Gavà el día que arrancaban los cortes en la R2 Sur hasta SitgesMarco Fuente

La línea R2 sur y los Regionales del corredor sur han recuperado este domingo al mediodía el servicio habitual después de que las obras que Adif ejecuta a la estación de Castelldefels obligara a cortar al servicio ferroviario entre Gavà y Sitges.

Finaliza así el plan alternativo de transporte por carretera que Renfe ha mantenido desde el lunes 22 de septiembre para garantizar la movilidad de los viajeros afectados. Durante esta mañana se han hecho pruebas con trenes sin viajeros para comprobar que se podía recuperar la circulación ferroviaria con total garantías.

Desde las 2 y media de la tarde, la línea R2 sur de Rodalies y los Regionales R14, R15 R16 y R17 circulan con normalidad. El servicio de autobuses se mantiene el resto del domingo. Las obras en Castelldefels se han realizado para reordenar el esquema de vías de la estación de Castelldefels con el objetivo de separar el tráfico de trenes de Rodalies de las circulaciones pasantes por término medio y larga distancia, evitando interferencias entre ellas.

De esta forma, se agilizarán los servicios ferroviarios y se facilitará la circulación de trenes pasantes por la estación, un punto estratégico del transporte metropolitano en el sur de Barcelona.

Con la nueva configuración, las vías 1 y 6, con sus respectivos andenes, canalizarán las circulaciones de trenes pasantes, tengan o no parada comercial en la estación. A las dos vías centrales (2 y 4 y el andén central) estacionarán los trenes que tienen origen o destinación Castelldefels.

De esta manera, podrán invertir la marcha sin interferir con las circulaciones pasantes. Finalmente, la vía 3 se destinará al estacionamiento de maquinaria de mantenimiento y la carga y descarga de materiales.

La remodelación de la estación se completa con la construcción de un nuevo paso inferior entre andenes, que reforzará la accesibilidad y facilitará el tráfico de viajeros por todo el recinto.

Desde el pasado lunes, Renfe puso en marcha un Plan Alternativo de Transporte con 55 autobuses y 41.000 plazas diarias.