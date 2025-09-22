Movilidad
Los usuarios de Renfe de Cunit se quejan de falta de información por el corte
Los viajeros lamentan que los billetes de Rodalies no sirvan para el bus directo entre Cunit y Barcelona
Un nuevo corte ferroviario por obras en Castelldefels afecta al corredor sur. Renfe ha habilitado autobuses para hacer el trayecto entre Cunit (Baix Penedès) y Barcelona desde este lunes y hasta el próximo domingo 28 de septiembre, mientras dure la interrupción. Los usuarios se quejan de falta de información por parte de la compañía ferroviaria y pocos sabían que hoy se iniciaba el corte.
«Si nos hubieran informado hace dos o tres semanas de todo este lío, hoy no estaríamos aquí», lamenta Cristina que tiene que coger el tren para ir a Barcelona. Los viajeros también lamentan que los billetes y los abonos de Rodalies no sirvan para el bus directo entre Cunit y Barcelona, sólo los de Regionals.