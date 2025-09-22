Los usuarios de Renfe de Cunit se quejan de falta de información por el corte

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un nuevo corte ferroviario por obras en Castelldefels afecta al corredor sur. Renfe ha habilitado autobuses para hacer el trayecto entre Cunit (Baix Penedès) y Barcelona desde este lunes y hasta el próximo domingo 28 de septiembre, mientras dure la interrupción. Los usuarios se quejan de falta de información por parte de la compañía ferroviaria y pocos sabían que hoy se iniciaba el corte.

«Si nos hubieran informado hace dos o tres semanas de todo este lío, hoy no estaríamos aquí», lamenta Cristina que tiene que coger el tren para ir a Barcelona. Los viajeros también lamentan que los billetes y los abonos de Rodalies no sirvan para el bus directo entre Cunit y Barcelona, sólo los de Regionals.