Una usuaria de los trenes regionales: «No puede ser que tenga cuatro horas de trayecto desde Reus»

Los usuarios procedentes de Cunit llegando a Barcelona con los buses, al lado de la parada de metro de la L3 de Palacio Real

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La interrupción del servicio de la R2 Sur entre Sitges y Gavà ha afectado también a los pasajeros de los trenes regionales, ya que en Cunit han tenido que coger un bus para llegar a Barcelona. Este es el caso de Tahia Mohamed: «No puede ser que tenga cuatro horas de trayecto desde Reus», ha dicho. Vive en la capital del Baix Camp y trabaja en Barcelona y este lunes llega «una hora y media más tarde al trabajo». Ha admitido que desconocía el inicio de estas obras.

En la misma línea se ha expresado Leonel Hernández, que viene desde Cunit. «Tendrían que haber hecho más publicidad», ha dicho, afirmando que consultó a Internet los horarios y «seguían apareciendo las rutas fijas». Hernández también ha sugerido mejorar la gestión de las colas para subir a los buses.

Renfe ha programado una cincuentena de vehículos con más de 40.000 plazas por suplir la afectación en la R2 Sur y en los trenes regionales de la costa por la interrupción del servicio entre Sitges y Gavà por unas obras en la estación de Castelldefels. Mohamed ha explicado que ha salido a las cinco de la madrugada de casa y que a las nueve de la mañana ha llegado a la capital catalana. «En Tarragona nos han hecho bajar del tren y, poco después, hemos subido a otro que ha ido hasta Sant Vicenç de Calders», ha relatado y ha cargado contra el servicio: «Desde agosto va mal cada día».

También Hernández ha dicho que el servicio «desde diciembre es bastante tedioso» desde Cunit, aunque ha puntualizado que «como ciudadana entiende que desde el gobierno español se está haciendo todo lo posible para mejorar» la red del transporte público. Ella es una habitual del tren y estos trabajos en Castelldefels lo han hecho acumular «25 minutos de retraso, más lo que tarde en el metro» para llegar a la academia.

Por su parte, Joan Tomàs Vallverdú ha cogido el tren a las 6.06 horas en Reus, donde «no había ningún informador» sobre la afectación durante el viaje. Sin embargo, el usuario ha reconocido que no sabía de este corte de la circulación entre Sitges y Gavà. Sin embargo, ha calificado de «cacao» llegar a Barcelona.

Tampoco sabían que había afectaciones en Ferran y Núria, dos estudiantes que vienen de Tarragona. «Ha habido mala gestión» con las colas para subir a los autobuses en Cunit, han coincidido los dos universitarios. Ella ha precisado que «la gente iba en multitud» para acceder a los vehículos, «no había una cola» preestablecida y «la gente se ha colado», ha detallado Núria. Este hecho ha afectado especialmente, según ha indicado, a la gente que tenía que llegar a la capital catalana para trabajar.