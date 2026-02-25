Societat
Detecten un nou niu de vespa asiàtica a Tarragona: «Les picadures poden provocar reaccions greus»
El niu ha estat detectat al carrer Johann Sebastian Bach de Tarragona, just davant de les piscines Tarraco
Un nou niu de vespa asiàtica ha estat detectat al carrer Johann Sebastian Bach de Tarragona, just davant de les piscines Tarraco. Veïns de la zona asseguren que la seva presència va ser notificada dies enrere, però encara no s’ha intervingut per retirar-lo.
L’espècie, coneguda científicament com a vespa velutina, s’ha estès en els darrers anys per la demarcació, generant preocupació tant per la seguretat de les persones com pel seu impacte ambiental. Els experts recorden que el seu comportament pot ser especialment agressiu.
Rubén Alcázar, especialista en control de l’espècie, va explicar en una entrevista al Diari Més que el principal risc són les picadures, que en persones al·lèrgiques, nens o gent gran poden provocar reaccions greus com xocs anafilàctics. En persones sanes, una o dues picadures solen causar inflamació i dolor.
Més enllà del risc directe, la vespa asiàtica afecta seriosament la biodiversitat, depredant abelles i altres insectes pol·linitzadors. Un sol niu pot eliminar milers d’abelles durant una temporada, comprometent l’apicultura i l’equilibri dels ecosistemes.
L’especialista adverteix que no s’ha de manipular el niu directament i recomana avisar els serveis competents. La detecció primerenca i la retirada ràpida són clau per evitar que el problema es multipliqui en els propers mesos.
Encara que és impossible erradicar completament l’espècie, les actuacions selectives i els sistemes de control poden disminuir significativament la seva presència, garantint la seguretat dels ciutadans i reduint l’impacte ambiental a la ciutat.