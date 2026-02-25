POLÍTICA
El govern espanyol publica al web de la Moncloa els documents desclassificats del 23-F
Són 153 «unitats documentals» dels ministeris d’Interior, Defensa i Exteriors
El govern espanyol ha publicat al web de la Moncloa els documents desclassificats de l’intent de cop d’estat del 23-F de 1981. La informació s’ha fet pública a la una del migdia, després que el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) hagi publicat l’ordre de desclassificació aprovada dimarts al Consell de Ministres. La documentació publicada inclou 153 «unitats documentals» dels ministeris de l’Interior, Defensa i Exteriors. Així, s’hi inclouen documents de la Guàrdia Civil, la Direcció General de la Policia, del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) o de l’Arxiu General i Històric del Ministeri de Defensa. Els documents es poden consultar en el següent ENLLAÇ.
En l’ordre publicada aquest dimecres al BOE, s’argumenta que la desclassificació d’aquests documents ja no suposa «un risc» per a la «seguretat i defensa de l’Estat». Es defensa la publicació d’aquesta informació emparant-se en el dret fonamental a la llibertat d’informació que proclama la Constitució, així com en el dret de la ciutadania a accedir als arxius i registres administratius.