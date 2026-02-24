Viral
Un poble de Tarragona s'omple d'influencers per a una acció publicitària de ColaCao
Carla Flila, Carlos García, Leto, Fabiana Sevillano o Pablo Vera visiten aquest municipi per gravar contingut
Carla Flila, Leto, Carliyo el Nervio, Fabiana Sevillano, Manu Rivas, Andrea Mengual, Juan Pérez, Pablo Vera, Natalia Palacios o Lucía de la Puerta són alguns dels influencers amb milers de seguidors que aquests dies han fet estada a Prades, un petit municipi del Baix Camp, per participar en una acció publicitària organitzada per ColaCao.
El grup s’allotja als Xalets de Prades, un complex rural situat en ple cor del Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Encara que l’allotjament és conegut per les seves cabanyes als arbres, en aquesta ocasió els influencers s’han instal·lat en altres de les seves cabanyes de fusta, igual d’acollidores i amb vistes privilegiades al bosc.
El primer dia del campament ha estat marcat per l’adrenalina del paintball a les instal·lacions de Prades Aventura, un espai dedicat a l'oci sostenible i les activitats a l’aire lliure. Equipats amb els vestits protectors, els creadors han participat en diverses missions ambientades en un poble de l’Oest americà, mentre gravaven vídeos i compartien la seva experiència a través de vídeos a les xarxes socials.
L’acció forma part d’una estratègia de màrqueting experiencial amb la qual ColaCao busca connectar amb les noves generacions a través de creadors de contingut amb milers de seguidors -alguns perfils gairebé arriben al milió-. A les xarxes socials, els clips i publicacions des de Prades ja acumulen milers de reproduccions i comentaris.
Més enllà de la campanya, el municipi de Prades també ofereix un escenari perfecte per a una escapada entre naturalesa i patrimoni. Coneguda com la “Vila Vermella" pel color vermellós de la seva pedra, la localitat combina encant medieval amb rutes de senderisme i miradors panoràmics. La seva Plaça Major porticada o l’ermita de l’Abellera són alguns dels racons més visitats.
Els Xalets de Prades són un dels allotjaments més singulars de la província. Amb més de 40 cabanyes ecològiques, jacuzzi, piscina i activitats com l'observació astronòmica, s’han convertit en un referent del turisme sostenible. El seu entorn, juntament amb propostes com Prades Aventura, consolida a aquest poble de muntanya com un nou epicentre d’experiències rurals... i ara, també virals.