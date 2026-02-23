Gastronomia
Els 16 restaurants de Tarragona recomanats per la Guia Michelin 2026
Catalunya, amb 151 establiments recomanats a la Guia Michelin, representa gairebé un 20% del total d’Espanya
La província de Tarragona ha col·locat 16 dels seus restaurants entre els recomanats per la Guia Michelin 2026, consolidant la seva posició al mapa gastronòmic de Catalunya. Establiments de diversos municipis de la demarcació han rebut el reconeixement en un acte celebrat a l’Auditori de Girona, que ha reunit més de 200 professionals del sector.
Els restaurants de la província de Tarragona recomanats per la Guia Michelin 2026 són: L’Alkimista, Ferran Cerro i VÍTRIC Taverna Gastronòmica a Reus, L’Hort a Arnes, El Terrat i Barquet a Tarragona ciutat, Gaudium a Altafulla, La Llotja a L’Ametlla de Mar, Miramar i Bresca a Cambrils, Celler Joan Pàmies a Riudoms, La Morera de Pablo & Ester a Salou, Cal Travé a Solivella, Hiu a Cambrils, Vinum a Torroja del Priorat i Els Jardins del Tancat a Alcanar.
A tot Catalunya, fins 151 restaurants han estat recomanats per la Guia Michelin, el que representa gairebé un 20% del total a Espanya. La distribució reflecteix la força de la gastronomia catalana: 83 a Barcelona, 39 en Girona, 16 a Tarragona i 13 a Lleida, amb presència a 76 municipis de tota la comunitat.
L’esdeveniment ha comptat amb la participació de Josep Mª Gonzàlez, director territorial de CaixaBank a Catalunya, qui ha destacat el dinamisme i la resiliència de la restauració, descrivint-la com un sector “estratègic que combina tradició i modernitat”. Gonzàlez ha subratllat el compromís de CaixaBank a través de Food&Drinks, la seva divisió especialitzada en solucions per a restaurants, bars i cafeteries.