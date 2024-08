Les festes de Sant Magí comencen a Tarragona aquest divendres: Programa, horaris i actes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Demà divendres, 9 d’agost, comencen les festes de Sant Magí. Aquest primer cap de setmana d’actes es podrà gaudir de la visita guiada a la casa de la festa, on tots plegats, des dels més petits als més grans, podran descobrir els secrets i les anècdotes del Seguici Popular a través d’un recorregut pels seus elements.

L’endemà, dissabte, 10 d’agost, a les 12 h i les 12:30 h, tindran lloc dos vermuts al carrer del Portal del Carro i a la plaça Verdaguer, respectivament. A les 12h el vermut que anirà a càrrec dels Portants de l’Aigua de Sant Magí, serà amenitzat amb música de grallers i timbalers. A les 12:30 h amb ritmes de rock and roll, es celebrarà el vermut organitzat per La Pepita.

La tarda del dissabte començarà amb la IX Trobada de Gegants i Nanos, organitzada per l'Associació de Geganters del Passeig Torroja i Club Maginet, que forma part de la programació Sant Magí Familiar. Els gegants es plantaran a les 18.15 h, des del pla de la Seu.

Per continuar la tarda, la 10a Cursa del seguici de Tarragona. Una cursa que va tornar l’any passat després d’haver estat interrompuda el 2019 i que aquest any porta com a novetat la recuperació de la cursa infantil.

La cursa infantil amb un recorregut adaptat a la seva edat, començarà a les 19 h i a les 20:30 h es mantindrà el format de cursa de 5km, amb la sortida des de la plaça de la Font, per la cursa per adults. Dissabte també donarà el tret d’inici la Imaginada, un espai per a la llibertat d’expressió que es celebra als jardins del Camp de Mart. A partir de les 19:30 h des de la plaça del Fòrum, es farà la cercavila i espectacle inaugural.

Diumenge, 11 d'agost, a les 22 h, a la gespa de l'Anella Mediterrània es farà una sessió de Cinestrelles. Es projectarà el film ¡Shazam! La furia de los dioses (Avenutres). Dilluns, 12 d'agost, a les 19.40 h, al carrer Portal del Carro, es farà el ball pla de Sant Magí de Tarragona.

Alhora, durant tot el cap de setmana i les festes de Sant Magí tindrà lloc la VII Sant Magí Street Food, la trobada gastronòmica cultural i familiar ubicada al passeig de les Palmeres de Tarragona del 9 al 16 d’agost, que estarà amanit d’activitats i divertiments per gaudir d’un bon ambient.

