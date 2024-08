Tots els vermuts, concerts i revetlles de Sant Magí 2024

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Queden pocs dies per les festes de Sant Magí, que arribaran aquest 9 d'agost a Tarragona amb una gran oferta de propostes musicals per tots els gustos. Vermuts, concerts, i revetlles ompliran diversos espais de la ciutat fins al 19 d'agost. A més, enguany s'estrenen el parc del Francolí, que acollirà el Jordi's Festival i el parc de la Ciutat, on tindrà lloc el Tarrako Rotten Fest.

Descobreix tots els vermuts, concerts i revetlles programades per Sant Magí 2024:

9 d'agost Divendres

18 h al Pla de la Seu - Tardeig a la fresca amb Raül Cid Duo

19 h al Passeig de les Palmeres - DJ Dubblo

21.30 h al Passeig de les Palmeres - Soul Fury

23 h al Passeig de les Palmeres - DJ Dubblo

10 d'agost Dissabte

12 h al Portal del Carro - Vermut Musical sota la vela amb DJs D-Broma

12.30 h a la plaça de Verdaguer - Vermut Musical a la Pepita amb Crazy Heads

18 h al parc de la Ciutat - Festival musical alternatiu punk i metal Tarrako Rotten Fest , on actuaran els grups: FuckMyLife, Fingerbiter, Hashtack, The Jodes, i Fumetal

, on actuaran els grups: 21 h a la Tarraco Arena Plaça - Sergio Dalma: Sonríe porque estás en la foto (entrades)

(entrades) 21.30 h al passeig de les Palmeres - Concert de rock hispà amb Tr3s Tristes Trio & 1Crio

23 h al passeig de les Palmeres - DJ Dubblo

23.30 h a l'Espai Cabaret de La Imaginada - Concert d'Ouineta

11 dagost Diumenge

12 h al passeig de les Palmeres - Vermut electrònic

12 h a la plaça Dames i Vells - V ermut «Populart» del Ball de Dames i Vells

12 h a l'Espai Cabaret de La Imaginada - Concert Vermut amb Els Magins

21 h a l'Anella Mediterrània - PD Petardeig

21.30 h al passeig de les Palmeres - DJ Lau i Matí

22.30 h a l'Espai Cabaret de La Imaginada - Concert de Mass Islike

12 d'agost Dilluns

13 h a l'Espai Plaça de La Imaginada - Sessió amb DJ Tu Padre

21.30 h al passeig de les Palmeres - Concert amb Onniria

21.30 h a l'Espai Plaça de La Imaginada - Sessió de DJ amb Selectores Arrelades

22.30 h a l'Espai Cabaret de La Imaginada - Tablao Flamenc

13 d'agost Dimarts

14 h al passeig de les Palmeres - Acusticlàssics , amb Maru Montiel

21.30 h a l'Espai Cabaret de La Imaginada - Sessió amb el Dr.Dubwiser

14 d'agost Dimecres

13 h a l'Espai Cabaret de La Imaginada - Vermut familiar: La Festassa

21.30 h al passeig de les Palmeres - Rockabilly, blues i tex-mex amb la banda Longstreet Cats

22 h a la plaça de la Rumba - Festa Remember Sant Magí

23 h al passeig de les Palmeres - DJ Wilko

23 h a l'Espai Cabaret de La Imaginada - Concert de Macha Kiddo (Sofía Madriz)

00.30 h a l'Espai Plaça de La Imaginada - Concert de Vomitan Glitter

2 h a l'Espai Cabaret de La Imaginada - Concert de Flux

15 d'agost Dijous

14 h al passeig de les Palmeres - Acusticlàssics , amb Maru Montiel

21.30 h al passeig de les Palmeres - Concert i humor amb Paco Enlaluna

al passeig de les Palmeres - 21 h al Casal Sageta de Foc - Tardeig al casal

23 h al passeig de les Palmeres - DJ Dubblo

16 d'agost Divendres

14 h al passeig de les Palmeres - Flamenc en viu amb la companyia d’África Aguilar

20 h al parc del Francolí - Jordi's Festival amb Lírico en la Casa, @Jayxme, @rubenromerodj, @ricky_rf i @aleixballestedj (entrades)

amb Lírico en la Casa, @Jayxme, @rubenromerodj, @ricky_rf i @aleixballestedj (entrades) 21.30 h al passeig de les Palmeres - Concert tribut amb Festopa

23 h al passeig de les Palmeres - DJ Dubblo

23 h a la plaça del Rei - Revetlla Matalassera de Sant Magí:

1 h - Pole Band

3 h - PD Petardeig

17 d'agost Dissabte

12.30 h a la plaça de Verdaguer, 8 - Vermut musical a la Pepita i Pizzeria 8 i mig amb The Soulman Quartet

17 h al parc del Francolí - Música electrònica al SenSoria Sant Magí 2024

19 h a la plaça de la Font - XXXV Festival de Sant Magí de l'Ateneu de Tarragona amb els cantants Esteve Galindo i Francesca Güell. Tot seguit, petit concert d’havaneres, sardanes i cançons del grup de cantaires de l’Ateneu. Per arrodonir la nit, concert de Jordi Català i Paper de Tornassol Orquestra i Cors.

amb els cantants Esteve Galindo i Francesca Güell. Tot seguit, petit concert d’havaneres, sardanes i cançons del grup de cantaires de l’Ateneu. Per arrodonir la nit, concert de Jordi Català i Paper de Tornassol Orquestra i Cors. 20 h al Teatre Auditori Camp de Mart - XXV Edició del Festival de l'AMT, Capsa Músic Festival:

Connexions (instrumental - espais sonors / Tarragona)

Eloi Duran (indie-pop - autor / Tarragona)

Nôrte (indie-rock / Tarragona)

Big Mama Montse & Captain’s

Brotherhood (blues - autora / Barcelona)

Marina BBface & The Beatroots funk-soul i rock / Barcelona)

00 h al Cós del Bou - Revetlla Lila amb DJ Dbroma i DJ Pelacanyes

18 d'agost Diumenge

21 h a la plaça del Rei - La Revetlla Familiar de Sant Magí

23 h a la plaça de la Font - Revetlla de Sant Magí amb Femme Versions i la Banda Neón

23.30 h a la plaça del Rei - Revetlla Il·luminada de Sant Magí amb la Companyia d'Espectacles Pa Sucat i DJ De La Llum

I després de Sant Magí...

24 d'agost Dissabte

20.30 h a l'Amfiteatre romà - Guillem Romà en concert

Et pot interessar: