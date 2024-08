Tots els actes de les festes de Sant Roc de Tarragona 2024

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Com cada any, entre el 14 i el 16 d'agost Tarragona celebra les Festes del Cós del Bou, és a dir, de Sant Roc. Com és costum, aquestes arriben amb un programa farcit de propostes entre les quals no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars i el correfoc entre d'altres.

Coneix tots els actes de les festes de Sant Roc 2024:

14 d'agost Dimecres

18 h - Cercavila del Seguici festiu del barri

Cercavila del 19 h - Pregó i proclamació de les pubilles

24 h - Revetlla amb Flik Rock + DJ Pubilla

15 d'agost Dijous



9 h - Intercanvi de plaques de cava

12 h - Capella de Sant Roc , amb els grallers, canó i salves a Sant Roc

, amb els grallers, canó i salves a Sant Roc 13 h - Concert vermut amb els Grallers Tocaferro

amb els Grallers Tocaferro 18 h - Cercavila amb el seguici de Sant Roc

Cercavila amb el 19:30 h - Diada castellera amb la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau

amb la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau 24 h - Revetlla amb Xaranga Tocabemolls + PD Peting

16 d'agost Divendres

8 h - Matinades

11 h - Anada a ofici amb els gegants, nans i canó , del carrer Cós del Bou a l'església de Sant Francesc

, del carrer Cós del Bou a l'església de Sant Francesc 11.30 h - Ofici a l'església de Sant Francesc

12.15 h - Tornada d’ofici i ball de gegants , de la Rambla Vella al carrer Cós del Bou

, de la Rambla Vella al carrer Cós del Bou 13 h - Concert vermut amb la Xaranga Tocabemolls

amb la Xaranga Tocabemolls 18 h - Festa infantil i xocolatada popular

23.30 h - Traca i correfoc amb el Drac de Sant Roc + drac convidat

