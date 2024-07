Tots els actes de les Festes de Sant Magí de Tarragona 2024

Les festes de Sant Magí, que se celebraran del 9 al 19 d’agost, arribaran enguany a nous espais de la ciutat. D'aquesta manera, hi haurà dues nits en parcs públics, la del Francolí amb el Jordi’s Festival, i la Tarrako Rotten Fest al parc de la Ciutat.

Consulta tots els actes programats per les festes dedicades al patró de Tarragona el 2024:

9 d'agost Divendres

11h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Festa

12h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Festa

18h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Festa

18h- Tardeig a la festa

- Pla de la Seu

19h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Festa

19h- VII Sant Magí Street Food

- Pg. de les Palmeres

Dj Dubblo- 19h

Concert amn Soul Fury- 21.30h

Dj Dubblo- 23h

10 d'agost Dissabte

7h- Sortida de la pedalada castellera fins a Sant Magí de la Brufaganya

- Pl. de la Font

11h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Festa

12h- Vermut Musical sota la vela

- Portal del Carro

12h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Festa

12.30h- Vermut Musical a la Pepita, amb Crazy Heads

- Pl. Verdaguer

13h- VII Sant Magí Street Food

- Pg. de les Palmeres

espectacle flamenc amb la companyia d'África Aguilar- 14h

Les aventures de la pirata Pupi, amb Toc de Gresca- 19.30h

Concert de rock hispà amb Tr3s Tristes Trio & 1Crio- 21.30h

Dj Dubblo- 23h

17h IX Trobada de Gegants i Nanos- Plantada dels Gegants

- Pla de la Seu

17h- Jocs Tradicionals

- Còs del Bou

18h- Tarrako Rotten Fest

- Parc de la Ciutat

FuckMyLife (hardcore-punk / Manresa)

Fingerbiter (metal alternatiu / Tarragona)

Hashtack (metal-punk / Alt Penedès)

The Jodes (punk-rock / Tarragona)

Fumetal (rap-metal / Tarragona)

18h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Festa

18.15h- IX Trobada de Gegants i Nanos

- Pla de la Seu

19h- 10a Cursa Infantil del Seguici de Tarragona

- Pl. de la Font

19h- Tardeig de la Tauronada

- Local Xiquets del Serrallo

19h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Festa

19.15h- IX Trobada de Gegants i Nanos

- Pl. Corsini

20.30h- 10a Cursa del Seguici de Tarragona

- Pl. de la Font

21h- Sergio Dalma: Sonríe porque estás en la foto

- Tarraco Arena Plaça

Imaginada 19.30h- Cercavila i Espectacle Inaugural de la Imaginada

- Pl. del Fòrum

​

​19.30h- Mercadet d'Artesania i Art

​- Jardins Camp de Mart- Espai iMAGInARTE

​

​19.30h- Furgoteques

​​- Jardins Camp de Mart- Espai Cabaret

​

​23.30h- Concert d'Ouineta

​- Espai Cabaret

11 d'agost Diumenge

11h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Festa

11.30h- VII Sant Magí Street Food

- Pg. de les Palmeres

Vermut electrònic- 12h

Classe de bachata amb Lau i July- 19.30h

Classe de Salsa amb Matías i Lourdes- 20.30h

Dj Lau i Mati, Salsabachata Social Club- 21.30h

12h- Vermut 'Populart' dels Ball de Dames i Vells

- Pl. de Dames i Vells

12h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Festa

18h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Festa

19h- La Cucafera busca princesa i Cavaller

- Pl. de les Cols

19h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Festa

22h- Cincestrelles: ¡Shazam! La furia de los dioses (Aventures)

- Anella Mediterrània

Imaginada 10.30h- Taller participatiu 'Anar a la vega Brega'

​​- Jardins Camp de Mart- Espai Cabaret



11h- Taller 'Jocs, Matemàtiques i Rubik'

- Jardins Camp de Mart- Espai Bassa



11h- Taller 'La Màgia de del Lettering i les Aquarel·les

- Jardins Camp de Mart- Espai Bassa



12h- Concert Vermut amb els Magins i Trobada de Imagines i Imagins

- Jardins Camp de Mart- Espai Cabaret



12h- Furgoteques

​​- Jardins Camp de Mart- Espai Cabaret



18.30h- Taller de creació de Rap

- Jardins Camp de Mart- Espai de Cabaret



-18.30h- Taller d'Introducció al Dapo amb Revolution Womend

- Jardins Camp de Mart- Espai Cabaret



18.30h- Viatja amb Cuentropía

- Jardins Camp de Mart- Espai Bassa



18.30h- Tastet de Maridatge de Vermuts

- Jardins Camp de Mart- Espai Muralla



19h- Taula Rodona: 'L'aigua com a Arma de Guerra'

- Jardins Camp de Mart- Espai Cabaret



19.30h- Furgoteques

- Jardins Camp de Mart- Espai Cabaret



19.30h- Mercadet d'Artesania i Art

​- Jardins Camp de Mart- Espai iMAGInARTE



22.30h- Espectacle (Des)conocerse

- Jardins Camp de Mart- Espai Plaça



22.30h- Concert de Mass Islike

- Jardins Camp de Mart- Espai Cabaret

12 d'agost Dilluns

13h- VII Sant Magí Street Food

- Pg. de les Palmeres

Bero- 13h

Superheroínas, amb Amanda, la que Manda- 19.30h

Concert amb Onniria- 21.30h

19.30h-Ball Pla de Sant Magí de Tarragona

- Portal del Carro

Imaginada 10.30h- Taller 'Cultura Menstrual i Salut Cíclica'

​- Jardins Camp de Mart- Espai Pinassa

​

​11h- Taller de cos i expressió amb Maria Millán i Anna Miravete

​​- Jardins Camp de Mart- Espai Miravet

​

​11h- 'La Ciutat que somio' amb l'esplai La Grapadora

​​​- Jardins Camp de Mart- Espai Bassa

​

​11h- Activitats per a la Canalla

​​​- Jardins Camp de Mart- Espai Bassa



12h- Furgoteques

​​​- Jardins Camp de Mart- Espai Cabaret



13h- Sessió amb Dj Tu Padre

​​​- Jardins Camp de Mart- Espai Plaça

​

​18.30h- Mercadet d'Artesania i art

​​​- Jardins Camp de Mart- Espai iMAGInARTE

​

​18.30h- Debat: 'Anar a Contracorrent a Través del Llenguatge i la Comunicació'

​​​​- Jardins Camp de Mart- Espai Bassa

13 d'agost Dimarts

13h- VII Sant Magí Street Food

- Pg. de les Palmeres

Acusticlàssics, amb Maru Montiel- 14 h.

Taller infantil de pintacares- 19.30 h.

Antologia flamenca amb el Jove Ballet Flamenc de Tarragona- 21.30 h.

18.05h- La Sindriada més solidària al Mercat Central

- Mercat Central- Pl. Corsini

19.30h- Assaig Obert de canalla

- Pati del Pou de l'Ajuntament

20h- Assaig Especial de Sant Magí

- Local de la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau

20.30h- Assaig Obert de Castells

- Pati del Pou de l'Ajuntament

20.30h- Assaig Obert Especial de Sant Magí

Local dels Xiquets del Serrallo

Imaginada

10.30h- Taller de Dansa amb Imperfectes

​-​​​​ Jardins Camp de Mart- Espai Pinassa

​

​10.30h- Taller de Dansa Teràpia amb Laura Gibert

​- Jardins Camp de Mart- Espai Bassa

​

​11h- Taller de Percussió amb Crea't

​​- Jardins Camp de Mart- Espai Cabaret

​

​​11h- Taller de Cercle Energètic amb Marta Arrastio

​​- Jardins Camp de Mart- Espai Bassa

​

​12h- Furgoteques

​​- Jardins Camp de Mart- Espai Cabaret



13h- Espectacle l'Elmer Viatger, amb Crea't

​​- Jardins Camp de Mart- Espai Cabaret​

​

​18.30h- Taller de Ceràmica al Carrer

​- Espai Mercadet

​

​18.30h- Mercadet d'artesania i art

​- Jardins Camp de Mart- Espai iMAGInARTE

​

​18.30h- Taller de Realització d'un Collage, amb Claudia Lecha

​- Jardins Camp de Mart- Espai Bassa

​

​18.30h- Tastet de Croquetes

​​- Jardins Camp de Mart- Espai Muralla

​

​18.30h- Taller de Dub, amb el Dr. Dubwiser

​​​- Jardins Camp de Mart- Espai Cabaret​

​

​18.30h- Presentació de voluntàries Internacionals

​​​- Jardins Camp de Mart- Espai Plaça

​

​19h- Taula Rodona: 'Viure les ciutats a contracorrent'

​- Jardins Camp de Mart- Espai Bassa

​

​​19.30h- Furgoteques

​​- Jardins Camp de Mart- Espai Cabaret

​

​20.30h- Sopars del Món

​​​​- Jardins Camp de Mart- Espai Plaça

​

​21.30h- Sessió amb Dr. Dubwiser

​​- Jardins Camp de Mart- Espai Cabaret

14 d'agost Dimecres

13h- VII Sant Magí Street Food

- Pg. de les Palmeres

Contacontes amb Amanda, la que Manda- 19.30 h.

Rockabilly, blues i tex-mex amb Longstreet Cats- 21.30 h.

DJ Wilko (Cienwatios - Tgn)- 23 h.

17h- Bingo Musical de Sant Magí

- Pl. de la Rumba

18h- La qie escombrava La escaleta, per l'Invisible, Companyia de Titelles

- Local dels Xiquets del Serrallo

19.30h Acte Commemoratiu dels 10 anys del Primer 2 de 9 amb Folre i Manilles dels Xiquets de Tarragona a les Cols

- Teatre Tarragona

22h- Remember Sant Magí 2024

- Pl. de la Rumba

22.30h- Ballada de Festa Major de l'Esbart Santa Tecla

- Pl. de la Font

Imaginada 10.30h- Taller de Dansa Africana amb Nikhita Winkler

​- Jardins Camp de Mart- Espai Cabaret

​

​11h- Taller de Sexualitat amb Geo Ti Ka

​- Jardins Camp de Mart- Espai Bassa

​

​11h- Espai de joc i taller 'Creació d'Instruments'

​- Jardins Camp de Mart- Espai Cabaret

​

​12h- Furgoteques

​​- Jardins Camp de Mart- Espai Cabaret

​

​13h- Vermuyt familiar: La Festassa

​​- Jardins Camp de Mart- Espai Cabaret

​

​18.30h- Mercadet d'Artesania i Art

​​​- Jardins Camp de Mart- Espai iMAGInARTE

​

​18.30h- Crea el teu quadre de Sorra

​​​​- Jardins Camp de Mart- Espai Bassa

​

​19.30h- Furgoteques

​​- Jardins Camp de Mart- Espai Cabaret

​

​20h- Norai Històries a la fresca

​​​- Jardins Camp de Mart- Espai Cabaret

​

​21h- La Folkejada

​​​​- Jardins Camp de Mart- Espai Plaça

​

​23h- Concert de MAcha Kiddo (Sofía Madriz)

​​​- Jardins Camp de Mart- Espai Cabaret

​

​0.30h- Concert de Vomitan Glitter

​​​​- Jardins Camp de Mart- Espai Plaça

​

​2h- Concert de Flux

​​​​- Jardins Camp de Mart- Espai Cabaret

15 d'agost Dijous

10h- Enramada

- Carreró de Sant Magí

10h- Travessa d'Andròmines

- Platja del Miracle

11h- 64è Concurs de Castells i Escultures de Sorra

- Platja de l'Arrabassada

11.30h- Tarraquanins: Brufaganya, amb Agus Farré

- Vestíbul del Teatre Tarragona

13h- VII Sant Magí Street Food

- Pg. de les Palmeres

Acusticlàssics, amb Maru Montiel- 14 h.

Taller infantil de papallones multicolors- 19.30 h.

Concert i humor amb Paco Enlaluna- 21.30 h.

DJ Dubblo- 23 h.

19h- Presentació de la Beguda de Sant Magí de la Sageta

- Casal Sageta de Foc

19h- Trobada de Ball en Línia a la Rambla

- Rambla Nova

21h- Assaig Especial de Sant Magí

- Pl. de les Cols

21h- Tardeig al Casal

- Casal Sageta de Foc

22.30h- Esbart Santa Tecla: Les Cantalles de Sant Magí

- Pl. de la Pagesia

16 d'agost Divendres

11.30h- Tarraquanins: Goteres, Poemes i Rimes, amb Genovesa, Narratives Teatrals

- Vestíbul del Teatre Tarragona

13h- VII Sant Magí Street Food

- Pg. de les Palmeres

Flamenc en viu amb la companyia d’África Aguilar- 14 h.

Màgia i humor amb el Gran Dani Jodiny- 19.30 h.

Concert tribut amb Festopa- 21.30 h.

DJ Dubblo- 23 h.

17.30h- Tarraquanins: Goteres, Poemes i Rimes, amb Genovesa, Narratives Teatrals

- Vestíbul del Teatre Tarragona

18h- Jornada Tarraco Lúdica de Sant Magí

- Pl. de Carles Llorach

19h- Tarraquanins: Goteres, Poemes i Rimes, amb Genovesa, Narratives Teatrals

- Vestíbul del Teatre Tarragona

19.30h- Inauguració de l'exposició 'Infants del Primer 2d9FM a les Cols

- Pati Jaume I del Palau Municipal

20h- Assaig Obert de canalla

- Local de la Colla Jove

20h- Ballada del Ball Pla de Sant Magí

- Santuari de Sant Magí de la Brufaganya

20h- Jordi's Festival

- Parc Francolí

20.30h- Assaig especial de Sant Magí

- Pl. de les Cols

22h- Assaig obert

- Local de la Colla Jove

23h- Revetlla Matalassera de Sant Magí amb la Prole Band

- Pl. del Rei

17 d'agost Dissabte

9h- XIX Torneig Internacional de Vòlei de Sant Magí

- Platja de l'Arrabassada

11.30h- Tarraquanins: La Pirata del Nas Vermell, amb Núria Garcia

- Vestíbul del Teatre Tarragona

12.30h- Vermut Musical a la Pepita i Pizzeria 8 i Mig

- Pl. Verdaguer

17h- Sensoria Sant Magí 2024

- Parc Francolí

17.30h- Tarraquanins: La Pirata del Nas Vermell, amb Núria Garcia

- Vestíbul del Teatre Tarragona

18h- Sigues Nano per un dia

- Casa de la Festa

19h- Tarraquanins: La Pirata del Nas Vermell, amb Núria Garcia

- Vestíbul del Teatre Tarragona

19h- XXXV Festival de Sant Magí de l'Ateneu de Tarragona

- Pl. de la Font

20h- XXV Edició de l'AMT. Capsa de Músic Festival

- Teatre Auditori Camp de Mart

Connexions (instrumental - espais sonors/ Tarragona)

Eloi Duran (indie-pop - autor / Tarragona)

Nôrte (indie-rock / Tarragona)

Big Mama Montse & Captain’s Brotherhood (blues - autora / Barcelona)

Marina BBface & The Beatroots (funk-soul i rock / Barcelona)

24h- Revetlla Lila

- Cós del Bou

18 d'agost Diumenge

10h- Trobada d'Intercanvi de Plaques de Cava del Camp de Tarragona

- Rambla Nova, davant del Metropol

13h- Smashed Magí

- C. Reading

18h- Obertura del Portal del Carro per facilitar la Tradicional Visita dels Ciutadans a l'epicentre de la celebració

- Portal del Carro

18.15h- L'entrada a Tarragona de l'Aigua de Sant Magí

- Ctra. de Santes Creus, c. de Rovira i Virgili, Rambla Nova, c. de Sant Agustí i c. del Portalet

19h- L'arribada a Tarragona de l'Aigua de la Brufaganya

- Pl. de la Font

19.15h- La Pujada cap al Portal del Carro

- Des de la Plaça de la Font

19.30h- La Pujada de Carros i Cavalleries

- Bda. de la Pescaderia

20h- Salutació a l'Aigua per les Colles Castelleres

- C. de les Coques i c. de l’Arc de Sant Llorenç

20.30h- Ball de Gegants

- Pl. de la Font

21h- Revetlla Familiar de Sant Magí

- Pl. del Rei

21h- 7a edició de Puja Aquí Dalt i Balla!

- Rambla Nova, davant del Monument de la Sardana

23h- Revetlla de Sant Magí amb Femme Versions i la Banda Neón

- Pl. de la Font

23.30h- La Revetlla Il·luminada de Sant Magí amb la Companyia d'Espectacles Pa Sucat i Dj de la Llum

- Pl. del Rei

19 d'agost- Diada de Sant Magí Dilluns

5h- La Missa Primera

Església del Portal del Carro

7h- Les Matinades de Sant Magí

- Pl. de la Font

8h- Esmorzar de Forquilla

- Casal Sageta de Foc

9h- Esmorzar de Sant Magí: el Bastó

- Pastisseria Conde

10h- Celebra Sant Magí amb el Ses de Tarragona

- Pg. Marítim de Rafael Casanova

10 h. Xocolatada per a tothom

10.15 h. Concurs infantil de dibuix de temàtica marina

10.30 h. Travessia de natació amb aletes

11.10 h. Lliurament de premis

11.30 h. Missa a Mas Bonet

12.15 h. Professó submarina i col·locació de la imatge de sant Magí per part dels submarinistes de la SES dins de la cova

11h- Missa Solemne de Sant Magí

- Ermita de Sant Magí

11.30h- Entrada a la Plaça de les Colles Castelleres a toc de gralla i timbal

- Pl. de les Cols

12h- Castells

- Pl. de les Cols

19h- L'Anada a Professó amb el Seguici de Sant Magí

- Des de la Pl. de la Font al Portal del Carro

19.30h- La Professó de Sant Magí

- Des del Portal del Carro

20.30h- L'entrada de Sant Magí a la capella del Portal del Carro

- Capella del Portal del Carro

20.45h- Tornada del Seguici de Sant Magí

- Des del Portal del Carro fins a la Pl. de la Font

21h- Tanda de Lluïment del Seguici de Sant Magí, que clourà aquest Sant Magí 2024

- Pl. de la Font

21h- Ballada de Sardanes acomiadem les Festes de Sant Magí

- Rambla Nova, davant del Monument de la Sardana

24 d'agost Dissabte

20.30h- Guillem Roma en concert

- Amfiteatre

Et pot interessar: