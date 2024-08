Arriba una altra onada de calor a Tarragona, amb temperatures extremes a partir de divendres vinent

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha anunciat aquest dimecres l’arribada a Espanya d’una nova onada de calor, que començarà divendres vinent i que es prolongarà, en principi, fins diumenge o dilluns, amb temperatures extremes que superaran rècords.

Les temperatures es mantenen en valors elevats aquest dimecres i segons l’Aemet es preveu que segueixin en ascens els propers dies, per la qual cosa ha demanat precaució davant de riscos d’incendis forestals. Encara que Aemet ha emès avisos per unes altres tres onades de calor anteriorment aquest estiu, en el balanç que ha difós aquest dimecres sobre el mes de juliol finalment només parla d’una.

Amb una temperatura mitjana de 24,4 ºC, 1,3 ºC per sobre del normal, es va convertir el sisè juliol més càlid de la sèrie a Espanya i en el cinquè del segle XXI, segons l’Aemet, que precisa que aquell mes es va registrar una onada de calor que va començar el dia 23 i va durar fins, almenys, el dia 31.

En aquest estiu s’havien anunciat tres onades de calor en menys de quinze dies a Espanya, que encara que es van iniciar de forma tardana el mes de juliol han registrat temperatures molt elevades, rondant els 44-45 ºC a diverses zones, sobre tot el sud peninsular.

Una vegada analitzades les dades, l’Agència conclou que només es va produir una onada de calor que va començar el dia 23 i que es va estendre almenys fins a finals del mes, amb temperatures tant màximes com mínimes molt per sobre dels valors habituals per a l’època de l’any.

Així, es van superar els 40 °C en moltes zones. Hi va haver, a més, tres episodis càlids de curta durada, que no assoleixen els criteris per catalogar-se com a onades de calor, durant els dies 4-5, 10-11 i 18-20, i que es van alternar amb períodes de temperatures normals o per sota, com el dia 1 o les jornades del 6 i 7.

Segons l’Agència, es preveu que els propers dies d’aquesta setmana les temperatures siguin molt altes en bona part d’Espanya, el que donaria pas a la quarta onada de calor d’aquest estiu. És el cas, per exemple, de la demarcació de Tarragona, on les temperatures poden superar els 40 ºC durant el dia i, per les nits, fregar els 30 ºC.

