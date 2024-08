La Sala Zero de Tarragona reobrirà al setembre després de l'esfondrament del fals sostre a causa dels aiguats

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Sala Zero de Tarragona reobrirà al setembre després que una tempesta provoqués l'esfondrament del fals sostre i danys importants en els equips que, en aquells moments, hi havia a l'espai. De fet, la sala va patir un episodi greu de filtracions d'aigua que procedien de l'immoble situat a la planta superior i que, fins i tot, va obligar a desallotjar la sala per motius de seguretat.

Un mes més tard, els propietaris estan portant a terme obres per poder obrir, per primer cop, el dissabte 31 d'agost, tot i que estan preparant una reinauguració oficial per al divendres 6 de setembre, tal com han confirmat a Diari Més des de la Sala Zero. «No està sent l'estiu que hauríem desitjat, però tampoc podem dir que no estigui sent intens. Des del dia 2 de juny, hem estat treballat de valent, bàsicament amb recursos propis a l'espera de ser indemnitzats per les asseguradores, i ja podem dir que la sala ha fet tot allò necessari per a poder recuperar la seva activitat amb seguretat», indiquen els propietaris.

De fet, asseguren que l'Ajuntament de Tarragona ja disposa de tota la documentació acreditativa per poder obrir a partir del 31 d'agost. «Potser encara ens quedarà pendent posar un parquet nou i tornar a adquirir alguns equips menors que es van perdre per l'aigua, però això és qüestió de temps i de diners. I com heu pogut anar veient, també hem estat treballant per oferir-vos una gran programació tant de concerts com de clubs i sessions de dj. N'hi haurà molts més, d'avanços de la nostra programació. I, de fet, ben aviat n'hi haurà alguns de molt grossos», asseguren.

