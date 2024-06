La tempesta d'aquesta nit causa l'esfondrament del fals sostre de la Sala Zero

La pluja torrencial que va caure ahir a la nit a Tarragona va provocar de matinada la caiguda de part del fals sostre del local musical Sala Zero, que no va ocasionar ferits.

Protecció Civil, que ha desactivat l'alerta per risc d'inundació, informa aquest diumenge en un comunicat que les tempestes d'ahir van descarregar amb intensitat entre les dotze de la nit i les dues de la matinada a la zona del Camp de Tarragona, fins a aproximar-se a la intensitat de torrencial.

L'acumulació d'aigua, explica, ha ocasionat aquesta matinada l'enfonsament de part del fals sostre de la sala de concerts Zero, a Tarragona, per la qual cosa es van desallotjar a tots els clients i treballadors que, en aquells moments, assistien a la festa 2n aniversari organitzada per So What?, amb diversos punxa-discos.

L'episodi de pluges que va començar ahir a la tarda i que s'ha prolongat fins a la matinada ha ocasionat 240 trucades al telèfon d'emergències 112, fet que va derivar en 142 expedients per incidències, sobretot del Baix Camp.

Els Bombers de la Generalitat han atès fins a les vuit hores d'aquest matí 116 avisos, 87 dels quals han estat del Camp de Tarragona, en especial de Reus, 52.

Les estacions del servei Meteocat que entre la tarda d'ahir i la matinada d'avui han superat els vint litres per metre quadrats en trenta minuts són les de Tarragona-Complex Educatiu, amb 60,6 litres; Nulles (Alt Camp), amb 40,5; Vinyols i els Arcs (Baix Camp), amb 38; Font-rubí (Alt Penedès), amb 34,8; Caldes de Montbui (Vallès Oriental), amb 33,8; i Constantí (Tarragonès), amb 33,7.

Et pot interessar: