Denuncien l'ús de cadires, tovalloles i para-sols que reservaven espai a la platja del Cavet de Cambrils

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La presència de tovalloles, cadires i para-sols, entre d'altres elements, que s'utilitzen per a reservar espais a les platges de la Costa Daurada és cada vegada més habitual. Aquesta tècnica es porta a terme a primera hora del matí i s'utilitza per aconseguir un lloc privilegiat en una ubicació tan massificada com és la platja durant aquesta època estival.

Doncs bé, una usuària ha denunciat que, aquest dimecres al matí, algú ha marxat i ha deixat una tovallola, dos para-sols, diverses cadires i una taula a la platja del Cavet de Cambrils per tal de reservar l'espai. Precisament, ahir, l'Ajuntament de Vila-seca va retirar desenes de cadires i para-sols que reservaven espai a la platja de la Pineda del municipi.

Et pot interessar: