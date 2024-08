Els gossos tenen un nou lloc on refugiar-se de la calor a Tarragona

Espai per a gossos habilitat a la platja Llarga.Diari Més

L'espai per gossos a la platja Llarga de Tarragona ja està operatiu. L’Ajuntament de Tarragona va invertir 39.989,82 euros per a crear una zona destinada al bany per als peluts de la casa.

Sota el nom ‘Can Espai’, la instal·lació ocupa 1.679 m2 i compta amb una tanca, perquè els animals puguin anar deslligats, i dutxes. L'espai està situat al tram final de la platja i l’accés es fa pel pont que connecta amb Cala Romana. La instal·lació funcionarà fins al 15 d’octubre, ja que a partir d’aquella data, quan acaba la temporada de bany, els gossos ja poden fer un ús ordinari de les platges.

Que els gossos es puguin banyar a les platges durant l'estiu és una demanda social. Per això aquest estiu Tarragona disposa de dos espais per a gossos, l'altra està situada a la platja del Miracle.

Platges aptes per a gossos

Tarragona no serà l'únic municipi de la Costa Daurada que aquest estiu oferirà aquest tipus d'espais al seu litoral. Salou també disposarà d'una platja dedicada als gossos, igual que Torredembarra, Cambrils o Deltebre entre d'altres. Altafulla estudia permetre el gaudi dels animals durant certes hores, mentre que Vila-seca és l'únic poble que s'oposa.

A Roda de Berà els peluts poden gaudir de Cala de la Torrota i a la platja d'Altafulla poden accedir a l'espai entre la plaça Consolat de Mar i el Fortí, de 7h a 8.30h i de 22h a 23.30h. A Torredembarra també poden fer ús de la platja de Barri Marítim.

A Salou els cans poden accedir a la platja de Ponent i a Cambrils a la platja de la Riera de l'Alforja. Mentre que a Mont-roig del Camp ho poden fer a la platja de la Punta del Riu.

A les Terres de l'Ebre, a l'Ametlla de Mar el gossos poden accedir a la platja del Bon Caponet i a la platja del Cementiri. A Deltebre poden anar a la platja de Riumar i a Amposta a l'espai delimitat de la platja de l'Eucaliptus.

