La Sala Zero cancel·la tota la programació del mes de juny pels danys a l'immoble

La Sala Zero ha patit un episodi greu de filtracions d'aigua derivades de les intenses pluges registrades el passat dissabte. Les filtracions procedien de l'immoble situat a la planta superior, fet que va obligar a desallotjar la sala per motius de seguretat. Afortunadament, no es va produir cap afectació personal entre els presents a la Zero en el moment dels fets.

Tot i que l'edifici es troba en bones condicions estructurals, els danys materials a la sala i als seus equips són significatius. El personal tècnic de la Sala Zero continua avaluant l'abast d'aquestes afectacions. A més, s'ha realitzat un primer peritatge amb l'asseguradora de la sala.

No obstant això, la Sala denuncia que l'asseguradora de la propietat de l'immoble no ha aparegut fins aquest dijous, cinc dies després dels fets, malgrat les insistències reiterades sobre la importància dels danys i el valor de l'equipament per a la ciutat.

En conseqüència, i a l'espera de més informació sobre el procés de recuperació de la sala, s'ha decidit cancel·lar tota la programació prevista per aquest mes de juny.

La Sala lamenta profundament les molèsties que això pugui ocasionar. Asseguren que faran tot el possible per reprogramar els concerts i esdeveniments previstos per a aquestes properes setmanes.

L'import de les entrades online adquirides serà retornat automàticament, mentre que el retorn de les entrades físiques s'haurà de gestionar al punt de compra original.

