URBANISME
L'Ajuntament de Reus projecta construir 190 pisos protegits a l'entorn de Pich Aguilera
El ple de divendres aprovarà la modificació dels possibles usos residencials, de renda lliure a assequible
L’Ajuntament de Reus projecta 190 pisos de protecció pública a l’entorn de l’antiga fàbrica tèxtil de Pich Aguilera, un moviment que permetrà fer front a les necessitats d’habitatge que hi ha avui dia. El ple municipal aprovarà divendres la modificació inicial del planejament urbanístic de la zona per canviar-ne els usos residencials, que passaran de renda lliure a assequible.
Tal com apunten fonts municipals, l’objectiu de l’actuació és «impulsar la promoció d’habitatge de protecció pública i avançar en la regeneració urbana d’aquest sector de la ciutat». A més, s’emmarca en l’estratègia d’ampliació del parc per facilitar l’accés a un sostre a la ciutadania. Així mateix, es preservarà part de l’estructura de l’antiga sedera i es mantindrà l’edifici que actualment utilitza l’Institut Baix Camp, amb façana al carrer de Jacint Barrau, per tal de conservar elements amb valor històric i simbòlic i, alhora, minimitzar els enderrocs a dur a terme.
El 2024, el consistori va treure a subhasta l’immoble de l’antiga fàbrica tèxtil per un preu de sortida de 4,9 milions d’euros, amb la voluntat que l’àrea es destini a la construcció de pisos —amb planta baixa, sis pisos en alçada i tres plantes de soterrani per a aparcament—, l’habilitació de baixos comercials i la urbanització d’un passatge per millorar la connectivitat interna del barri. Tot i que l’operació no va fructificar i el concurs públic va quedar desert, romandrà la intenció d’obrir un pas dins l’illa delimitada pels carrers de Jacint Barrau i del Vapor Nou, el camí de Riudoms i l’avinguda del President Companys.
Així mateix, més endavant, el consistori va posar a disposició de la Generalitat la parcel·la de Pich Aguilera per alçar-hi pisos socials. «Amb aquesta actuació, l’Ajuntament de Reus fa un pas més en la seva política d’habitatge per incrementar el parc protegit i impulsar la regeneració d’àrees urbanes de la ciutat», certifiquen fonts municipals.
Possible fossa
Qualsevol actuació constructiva estarà marcada per la presència d’una probable fossa comuna de la repressió franquista. L’Arxiu Municipal va enviar a la Direcció General de Memòria Democràtica un informe amb dues possibles ubicacions del pou, ambdues al carrer de Jacint Barrau, fora dels límits de la finca. Amb aquesta proposta, l’organisme es va comprometre a contractar una prospecció per georadar per intentar localitzar-ne indicis, una intervenció que espera poder executar «aviat». «S’intentarà detectar anomalies i resistències del terreny, a veure si es dibuixa un pou», va especificar la Direcció General a finals del 2025.
A més, cal recordar que l’ens ja va alertar que, en cas que s’executin obres al solar, «caldrà establir en el projecte els controls arqueològics corresponents». Tanmateix, això no impediria tirar endavant el projecte constructiu.
El pou de Pich Aguilera està inclòs en el Banc de la Memòria Democràtica com una «probable» fossa. Antoni Batlle va ser el testimoni que deixà per escrit que, entre l’Escola del Treball i les naus de la fàbrica de teixits, hi havia l’indret on s’inhumaren els cossos de presoners encarcerats al camp de concentració que s’hi habilità a partir de setembre del 1939.
