Reus construirà pisos amb protecció oficial al solar on havia d’anar el mercat del Carrilet
El projecte s’aixecarà en un solar amb ubicació estratègica, a prop del futur node intermodal de Bellissens
L’Ajuntament de Reus ha iniciat els tràmits per aixecar una nova promoció de pisos amb protecció oficial al solar de l’avinguda del Carrilet, número 16, on durant l’anterior mandat s’havia plantejat traslladar el mercat del barri. L’actuació busca donar resposta a la creixent demanda d’habitatge assequible a la ciutat.
La Junta de Govern Local va aprovar la permuta de la finca, fins ara propietat de Reus Mobilitat i Serveis SA, per una parcel·la municipal situada al carrer Rafael Vilà Barnils. Aquest moviment permetrà que el terreny pugui presentar-se a pròximes convocatòries públiques per a la construcció d’habitatges protegits.
El projecte s’emmarca dins del Pla 50.000 Habitatges impulsat per la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’incrementar el parc públic i facilitar l’accés a una casa en barris amb alta pressió residencial. Des del consistori destaquen que la ubicació és “estratègica” per la seva proximitat al futur node intermodal de Bellissens, que connectarà tren, autobús i tramvia.
Paral·lelament, Reus ja compta amb llum verda per construir 130 pisos protegits addicionals als carrers Ball de Diables i Vilafortuny, dins de la mateixa convocatòria del Pla 50.000. L’Ajuntament treballa actualment en l’encàrrec dels projectes constructius per a aquestes promocions.
A aquestes actuacions se sumen les obres en marxa al Complex Riera —l’antiga Hispània- i a Mas Iglesias, que aportaran gairebé 200 habitatges més, amb previsió de finalitzar el 2026. En conjunt, aquestes iniciatives consoliden un impuls important per ampliar el parc d’habitatge protegit de la ciutat.
Amb el nou projecte al Carrilet, Reus reforça la seva estratègia d’habitatge públic i regeneració urbana, transformant un solar emblemàtic en un espai residencial clau que contribuirà a millorar l’accessibilitat a pisos assequibles i a dinamitzar la zona.