El Govern intentarà localitzar la probable fossa Pich Aguilera amb georadar
La Direcció General de Memòria Democràtica es compromet a contractar una prospecció a partir de febrer
La Direcció General de Memòria Democràtica s’ha compromès a contractar una prospecció per georadar per intentar localitzar la fossa de Pich Aguilera. L’Arxiu Municipal va enviar dijous un informe a l’organisme en què proposa dues possibles ubicacions. «És la primera vegada que tenim ubicacions plausibles», concreten fonts de la Direcció General, que havien condicionat la seva actuació a la localització d’un punt precís on investigar.
Amb el pressupost del 2026, a partir de febrer es contractarà la prospecció. «La zona està asfaltada, però s’intentarà detectar anomalies i resistències del terreny, a veure si es dibuixa un pou», detallen les fonts. Segons els resultats que s’obtinguin, es podria programar «una intervenció conjuntament amb l’Ajuntament de Reus, perquè és un carrer de la trama urbana». «El projecte d’intervenció serà singular perquè excavar en un pou té dificultats tècniques que caldrà avaluar», afirma la Direcció General de Memòria Democràtica.
La regidora de Bon Govern i Transparència, amb competències en l’Arxiu, Montserrat Flores, detalla que les dues propostes se situen al carrer de Jacint Barrau, atès que un plànol ubica un pou fora de la finca de Pich Aguilera. Una d’elles coincideix amb la hipòtesi plantejada pels historiadors locals Cristian Muñoz i Joan Olivella i l’arquitecte Miquel Pich Aguilera.
La portaveu del grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Ester Capella, va instar divendres al Govern de la Generalitat «que posi fil a l’agulla i faci el que pertoqui fer». ERC va registrar a la Mesa del Parlament una bateria de preguntes demanant les accions que s’estaven duent a terme per investigar el cas de Pich Aguilera i quina intenció es tenia per procedir. «Anem molt tard, l’obertura de fosses i trobar persones és un element importantíssim per donar compliment als principis de justícia, reparació, no repetició», va valorar.
L’Arxiu Municipal ha estat treballant seguint «pistes fonamentals» com la presència d’un pou dels senyors Pich Aguilera en un plànol, el testimoni d’Antoni Batlle o el canvi d’orientació del carrer i l’evolució urbanística. «Hem de sortir del marc mental de la fàbrica que hem conegut tots i ubicar-nos fora, al mig del carrer», va afirmar Flores. En aquest sentit, el consistori esperava que s’inclogués la prospecció en el Pla de Fosses. «El millor antídot a l’extrema dreta, als discursos de banalització, és conèixer el nostre passat», va concloure Capella.
El pou de Pich Aguilera està inclòs en el Banc de la Memòria Democràtica com una «probable» fossa, si bé se’n desconeix l’estat de conservació i no ha estat dignificada. Antoni Batlle va ser el testimoni que deixà per escrit que, entre l’Escola del Treball i les naus de la fàbrica de teixits, hi havia l’indret on s’inhumaren els cossos de presoners encarcerats al camp de concentració que s’hi habilità a partir de setembre del 1939. De fet, Batlle va descriure que flequers hi van ser tancats després d’una manifestació el 1941.
El pou va ser construït a principis del segle XX. El 1951, la propietat de la indústria s’interessà pel seu estat i encarregà al testimoni elaborar un informe. Batlle va demanar a un familiar que baixés a comprovar l’interior, d’on hauria tornat sense color al rostre. Va explicar que, a uns trenta metres de fondària, s’apilaven desenes de cadàvers. La direcció de Pich Aguilera ordenà que es posés fi a la inspecció i va procedir a construir una volta per a cegar-lo.
Tarragona va dur a terme prospeccions amb georadar a l’entorn de l’Amfiteatre
El georadar és un mecanisme no invasiu i d’alta resolució que s’utilitza per detectar la presència d’objectes o estructures al subsol. L’Ajuntament de Tarragona va dur a terme prospeccions arqueològiques el passat mes de març a l’entorn de l’Escola El Miracle amb aquesta eina, per obtenir noves dades sobre l’abast de l’Amfiteatre, un dels monuments més importants de la ciutat i que conté segles d’història, atesa la seva construcció al principi del segle II dC. Els treballs es van concentrar en la plaça Montserrat Bertran, el carrer Robert d’Aguiló i una part del pati del centre educatiu; parts en què no s’havia utilitzat abans la tècnica.
La investigació va refermar la detecció d’una estructura lineal de prop de 34 metres de longitud, que podria respondre a un mur de contenció o alguna mena de construcció, un element que s’havia descrit en un estudi de menor resolució i extensió el 2007. En l’àrea explorada es va identificar també una regió amb dipòsits heterogenis, que semblaven indicar l’abocament de terres almenys en les cotes més superficials, que podrien respondre a la continuïtat d’una estructura relacionada amb l’Amfiteatre que hauria estat enderrocada o amb l’antiga presó.
