Redessa Tecno estrenarà un espai per divulgar què són la ciència i la innovació a finals d'any
Pretén aterrar els conceptes, fomentar les vocacions STEAM i ser un punt de cocreació
Redessa Tecno, al Tecnoparc, estrenarà un nou espai destinat a divulgar què implica ser Ciutat de la Ciència i la Innovació i acostar a la ciutadania els projectes que s’estan desenvolupant sota el paraigua. El muntatge expositiu s’inaugurarà durant el darrer quadrimestre de l’any.
ExproReus ja va disposar d’un espai dedicat a la ciència i la innovació, amb activitats adreçades als més joves. La voluntat de la nova proposta va «més enllà». En forma d’entorns com un laboratori, un museu, un mercat, un jardí o un hospital, es connectaran les 69 iniciatives que teixeixen l’ecosistema. Comptarà amb zones expositives, tallers d’experimentació i trobades de cocreació i escolta.
A més d’explicar què suposa el distintiu i aterrar el concepte de la innovació, es pretén que ajudi a crear espais de reflexió, cocreació i impuls de processos col·laboratius, atraure talent i inversió vinculats a l’ecosistema científic i tecnològic i fomentar les vocacions STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques). Per això, la seva visita està pensada, especialment, per a centres educatius del territori, estudiants, entitats locals, agents d’innovació i empreses. En els seus primers passos, posarà el focus en la recerca, el desenvolupament i la innovació dels sectors agroalimentari, nutrició, salut i TIC.
Aquest espai de divulgació va ser una les idees que van presentar-se en la segona Jornada d’Innovació Municipal, que va tenir lloc ahir a firaReus Events. La trobada va reunir prop de 200 tècnics i experts de l’administració local de Reus i altres municipis catalans. La convocatòria tenia per objectiu compartir experiències i reflexionar sobre el paper de la innovació en la transformació de les polítiques públiques. En van formar part perfils com Jaume Miralles, director general d’Intel·ligència Artificial, Eficiència i Dades a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i representants d’ajuntaments com Viladecans, Sant Feliu, Sant Boi de Llobregat i Mataró, a més del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
En el cas de Reus, a més del punt dedicat a la innovació, es van compartir detalls del sandbox, un indret controlat que permetrà dur a terme proves i testos a nous productes, serveis o tecnologies innovadores de manera segura i controlada, que s’espera que estigui a punt l’últim quadrimestre de l’any. També es va explicar com funcionen la comunitat Reus Talent Global, que connecta reusencs d’arreu del planeta, el projecte RENATUReus i el plantejament del Pla de Barris i Viles.
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va posar en relleu la jornada com una iniciativa per crear un espai de trobada i treball entre tècnics i experts de l’administració local al voltant del paper de la innovació «com a motor de progrés i transformació de les polítiques públiques locals». «Des de Reus, volem ser també ciutat de referència en la transformació de l’administració local, en el marc del nostre posicionament com a Ciutat de la Ciència i la Innovació: una aposta de ciutat que, conjuntament amb els agents econòmics i socials, estem consolidant en tots els àmbits d’activitat possibles», va expressar.
Per la seva banda, el regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, Josep Baiges, va destacar que la capital del Baix Camp és una ciutat «que aprèn, experimenta i s’atreveix a fer les coses d’una altra manera», tot afegint que la jornada «és un exemple de la voluntat de tenir una mirada llarga i oberta». Per a l’edil, el futur dels municipis «passa per la innovació, però també del talent, la motivació i el compromís amb la ciutadania».
