L'ecosistema de les Basses del Pedret de Reus atrau més de 60 espècies de fauna i flora
És el resultat d’un 'bioblitz' ciutadà durant la inauguració
Les Basses del Pedret ja són una realitat. El projecte RENATUReus ha permès crear un nou ecosistema a l’entorn d’Aigüesverds, concebut com un espai naturalitzat de protecció de la fauna i la flora. La inauguració institucional va tenir lloc dissabte i va ser acompanyada per un bioblitz per detectar, identificar i conèixer la biodiversitat local. En total, durant la passejada, es van albirar 64 espècies diferents entre aus, insectes, amfibis, fongs i plantes.
Artur Degollada, de Gestió Natural, va ser l’encarregat de guiar la vintena d’exploradors que van sumar-se a l’aventura. La majoria dels participants eren novells en un bioblitz i havien d’aclimatar-se, primer, a utilitzar iNaturalist, l’aplicació emprada per registrar les descobertes. El directori continuarà obert per a qualsevol persona que passi per les Basses del Pedret i vulgui compartir les seves aportacions.
L’expert valora que la xifra és «important», sobretot si es té en compte que no s’havia plantejat amb l’objectiu de «trobar-ho tot amb gent especialista», sinó que va consistir en una passejada. Van veure’s rapinyaires com l’àliga calçada, l’esparver o l’aligot vesper, conegut per la seva dieta, basada en el consum d’himenòpters, inclosa la invasora vespa asiàtica. També, aus acolorides i de combinacions cromàtiques cridaneres, com el verdum, el gafarró, diverses espècies d’oreneta, la cuereta blanca, el puput, la mallerenga carbonera o l’exòtica cotorreta pitgrisa, ben visible en més indrets de la ciutat, com Mas Iglesias o l’entorn del Campus Bellissens.
El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio, subratlla que «un dels elements més importants del projecte RENATUReus ha estat, sens dubte, la participació i la sensibilització ciutadana». «Renaturalitzar la ciutat no és només transformar espais físics, sinó també generar coneixement, implicació i estima per la natura que tenim a prop de casa», expressa. Per això, activitats col·lectives com els bioblitz permeten «que moltes persones descobreixin la biodiversitat que ens envolta i entenguin la importància de protegir-la». «Ens permeten observar, identificar i aprendre sobre la flora i la fauna d’aquest espai, però, sobretot, ens ajuden a construir una estima cap a la natura urbana», tanca.
Degollada valora que, en el present, «tot el planeta està completament modificat per l’ésser humà», però projectes com les Basses del Pedret «permeten recuperar espais que són oasis de vida». «On hi ha aigua, hi ha vida, i permeten que espècies que han anat perdent ecosistemes aquàtics, com les llacunes, ho compensin», analitza. De fet, el desembre «ja hi havia fauna aquàtica». Cabussets i ànecs collverds havien decidit recompensar amb la seva presència.. «No sabem ni com, però la fauna necessita i es va repoblant de manera natural», menciona.
En aquest escenari, la zona humida «és recent encara» i prediu que «encara ha d’arribar molta més fauna aquàtica». El punt de partida serà el desenvolupament de la vegetació. Caldrà continuar investigant i estudiant l’evolució de la biodiversitat, però «creixerà molt més», conclou.
