Redessa preveu fer una prova pilot d'un nou espai per testar tecnologia aquest 2026
El «sandbox» és un dels projectes dins de la distinció de Reus Ciutat de la Ciència i Innovació
Redessa continua avançant en la definició del nou sandbox, un espai controlat que haurà de servir per fer proves i test a nous productes, serveis o tecnologies innovadores d’una manera segura i controlada. Tal com destaquen des de l’empresa municipal, aquests entorns faciliten els processos d’innovació en poder fer proves d’una manera supervisada i delimitada per tal de validar l’efectivitat de models de negoci o tecnologies emergents. El conseller delegat de Redessa, Josep Baiges, explica que amb aquest sandbox es pretén «posicionar la ciutat com un laboratori d’innovació i un entorn atractiu per a l’arribada de nous projectes». «Reus pot convertir-se en un referent en la prova i validació de solucions tecnològiques, especialment en àmbits on tenim fortaleses consolidades», afegeix. Precisament, aquesta iniciativa forma part dels 69 projectes que l’Ajuntament de Reus va presentar per guanyar la distinció com a Ciutat de la Ciència i la Innovació atorgada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.
Segons afirmen, la idea és que la prova pilot arribi al primer semestre d’aquest 2026, tot i que encara s’està definint com serà aquesta. Segons afirmen des de Redessa, entre els espais més adequats per acollir aquesta mena de projectes destaca l’entorn del Parc Tecnològic i d’Innovació del Tecnoparc, tot i que la ubicació definitiva dependrà de les característiques del pilot. Ara bé, els detalls d’aquesta prova es preveu que estiguin definits tenint en compte l'opinió de les empreses locals i agents econòmics del territori, ja que s’han impulsat taules sectorials per analitzar quins models de sandbox responen millor als reptes i necessitats.
Aquest procés participatiu serà «clau per definir les primeres convocatòries de projectes». «Hem treballat amb les empreses del territori per entendre quines necessitats tenen i quin tipus de proves voldrien desenvolupar. Aquest diàleg és imprescindible perquè el Sandbox Reus tingui sentit i respongui realment a les seves necessitats», comenta el conseller delegat de Redessa. Al cap i a la fi, aquest espai de prova i validació va destinat a empreses, emprenedors i empreses emergents de sectors diversos com la salut, l’agroalimentari, la logística, la sostenibilitat o les solucions digitals, entre d’altres.
Altres exemples
El projecte inclou les fases de disseny, creació, testatge i consolidació i s’ha pres com a referència experiències d’èxit pel que fa a l'àmbit nacional i internacional. Concretament, el reconeixement de Reus com a Ciutat de la Ciència i la Innovació va permetre que el municipi s’incorporés a la Red Innpulso i, d’aquesta manera, representants polítics i tècnics han visitat els municipis de Sant Feliu de Llobregat i Alcoi per conèixer la seva experiència per tal d’impulsar el projecte. «Formar part de la Red Innpulso ens permet accedir a experiències similars d’altres ciutats que formen part de la xarxa i això ens ajuda a identificar bones pràctiques, evitar errors i adaptar models que ja han funcionat en municipis amb realitats semblants a la nostra», destaca Baiges. Alhora, considera que aquest «intercanvi» permetrà accelerar molt el procés i «ens permet dissenyar un sandbox més ajustat a les necessitats del teixit empresarial de Reus».
Va ser el passat mes de maig de 2025 en què Reus va rebre oficialment la distinció conjuntament amb altres 21 municipis d’arreu de l’Estat com Granollers, La Vall d’Uixó, Bilbao, Cieza, Burgos, Manresa o Sant Joan Despí. Totes aquestes localitats es van adherir a la Red Innpulso, que ja suma fins a 112 municipis. L’objectiu d’aquesta xarxa és oferir un espai de trobada entre poblacions compromeses amb la innovació i el desenvolupament de noves tecnologies.
