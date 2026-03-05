INNOVACIÓ
El Tecnoparc suma més de 4.500 professionals del sector tecnològic i de la innovació
Hi ha més de 70 empreses al districte relacionades amb el sector tecnològic i d'innovació
El districte del Tecnoparc suma més de 4.500 professionals treballant en el sector de la tecnologia i la innovació al llarg de les 140 hectàrees que ocupa. En aquestes hi ha ubicades empreses, centres de recerca i altres infraestructures o equipaments de referència com el Campus Bellissens de la URV o l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, remarca que «des de Redessa estem treballant des de fa uns anys, i més intensament des de fa uns mesos, en esdevenir com a primer districte d’innovació de la demarcació i, per tant, tota l’estructura que anem muntant al voltant és en aquesta línia». Per tal de complir amb aquest objectiu, des de l’Ajuntament s’ha redactat un estudi per tal de detectar les necessitats a cobrir per aconseguir-ho.
Ara bé, aquest estudi també ha detectat el potencial que té l’espai amb xifres destacables com que l’espai del districte ja acull a 3.300 estudiants, s’hi desenvolupen més de 600 activitats de recerca, més d’una setantena d’empreses del sector i s’assessoren anualment una quinzena d’empreses emergents. També assenyalen com a rellevant l'activitat desenvolupada en els tres centres d'empresa de Redessa; Tecno, Cepid i Innovació, que sumen gairebé 1.500 professionals. A més, en un futur se sumarà un nou centre, l'InnoReus. «Darrere aquests números hi ha moltíssima feina. Molta gent que s’hi dedica a fer això possible i, per tant, la referència també s’ha de construir mostrant allò que tenim com a territori», valora la batllessa.
Al seu torn, el regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement de l'Ajuntament de Reus, Josep Baiges, destaca que «Reus és una capital i s'ho ha guanyat. Volem que la gent de Reus sigui conscient del que hi ha en aquesta ciutat i pugem la nostra autoestima. Ara parlem que som referència en el comerç o la cultura, però també som capital del coneixement». Una reivindicació que arriba un any després que l'Estat confirmés que Reus passaria a ser considerada com a Ciutat de la Ciència i la Innovació.
Agents implicats
Per un altre costat, diverses entitats vinculades al districte i a l'activitat relacionada amb el coneixement s'han pronunciat al respecte donant suport a la creació del districte tecnològic. Ha estat, per exemple, el cas de Joan Josep Vendrell, director de l'IRB CatSalud, anteriorment anomenat IISPV, que considera important «que aquest país s'adoni que el nostre ecosistema no ha de ser monocèntric. Aquí a Reus és un exemple del que cal posar sobre la taula». Per la seva banda, el gerent territorial d'Eurecat, Ignasi Papell, opina que «les xifres demostren que tenim tot allò que necessitem per potenciar aquest àmbit. Tenim docència, transferència, tecnologia, empreses, hubs i administracions compromeses. Això és una oportunitat única que no es dona a tot arreu».
Per una altra banda, des de Salut Sant Joan Reus-Baix Camp afirmen que des de l'hospital és «una satisfacció formar part del Tecnoparc. L'hospital i el Tecnoparc van néixer junts i segurament, un sense l'altre no serien el mateix. Segurament, un dia l'hospital serà més que un Hospital Universitari gràcies al Tecnoparc». Per la seva banda, de la URV, Urbano Lorenzo, defensa que «a la universitat se'ns coneix per ser formadors, però aquesta és només una part de la nostra tasca. Som també generadors de coneixement, fem recerca i ho transmetem al nostre territori».
