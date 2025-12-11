Innovació
Reus treu pit de la distinció com a Ciutat de la Ciència i Innovació amb una nova campanya
L'objectiu és fer entendre quin impacte té en la ciutadania el reconeixement
L’Ajuntament de Reus vol continuar traient pit del reconeixement rebut enguany com a Ciutat de la Ciència de la Innovació i, per aquest motiu, pretén que tothom en sigui ben conscient gràcies a la nova campanya promocional. Sota la nova marca ‘Reus, Ciutat de la Ciència i la Innovació’, s’han impulsat diverses línies per donar a conèixer els 69 projectes innovadors que li van valer a la ciutat la distinció atorgada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Per aquest motiu, des de Redessa i l’Ajuntament de Reus es preveu una forta campanya amb una nova imatge basada en una Rosa de Reus 2.0, dissenyada per l’agència Feeling Wow, i amb diversos projectes que s’aniran desenvolupant durant l’any 2026.
«Aquesta és una ciutat on la innovació impacta, som una referència i, per això, volem fer valdre tota la feina feta per part de l’Ajuntament i totes les institucions i entitats que s’hi han sumat», remarca el regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement de l’Ajuntament de Reus, Josep Baiges. Pel que fa a aquest 2026, la ciutat treballa per apropar els projectes a la ciutadania amb diverses iniciatives, com és el cas de la creació d’una pàgina web específica per parlar sobre la distinció que ja està activa. En aquesta, que es pot accedir amb l’enllaç https://ciencia-innovacio.reus.cat/, es poden conèixer els 69 projectes classificats en tres categories; ciutadania, empresa i organització.
També es preveu crear un nou espai «multifunció» de divulgació de la innovació que estarà operatiu al segon semestre de 2026 i obert a la ciutadania, però destinat especialment als centres educatius i estudiants. La voluntat és que sigui un lloc on trobar casos pràctics sobre com innoven les empreses ubicades al territori. A més, també està previst incorporar un agent d’innovació a l’organigrama municipal que es dedicarà a fer un seguiment de tots aquells projectes vinculats a la distinció i, alhora, fomentar la innovació. «La innovació és una mica etèria, per això tenim la voluntat que la gent, a més de saber que som Ciutat de la Ciència de la Innovació, entengui també quin és l’impacte en la vida de la gent», argumenta la batllessa de Reus, Sandra Guaita.
Què implica?
El fet que Reus fos distingida el passat mes de maig com a Ciutat de Ciència i Innovació va permetre que la ciutat s’incorporés a la Red Innpulso que, conjuntament amb els altres nomenaments, la integren 112 municipis de tot l’Estat. Formar-ne part facilita compartir experiències i bones pràctiques en matèria d’innovació, així com participar en projectes col·laboratius en l’àmbit de la ciència i la investigació. Entre les iniciatives que li van suposar guanyar la distinció a la capital del Baix Camp hi trobem el Hub Foodtech & Nutrition, l’App de seguretat, la Ganxeta, el Bus X Tu, el Soulfood, l’Observatori de Ciutat, el RENATUReus o el Sandbox, entre altres.
Reus
El gran canvi de Reus: els 20 megaprojectes que transformaran la ciutat de dalt a baix
Daniel Cabezas Ramírez