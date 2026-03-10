VIA PÚBLICA
Reus planteja generar ombra en indrets com l’eix comercial Llovera-Monterols
L'Ajuntament estudia sistemes per millorar el confort d'espais públics davant situacions estacionals extremes
En un context de canvi climàtic i elevades temperatures estivals, l’Ajuntament de Reus planteja crear mecanismes que generin ombra i confort a l’espai públic. En concret, el consistori estudia que hi hagi cobertures, bé siguin fixes, com umbracles, o temporals, com tendals, als carrers de Llovera i de Monterols, a la plaça de la Cultura de la Pau i a la Palma. Són indrets de fort assolellament, de forma que es dificulta l’estada o, simplement, el pas en èpoques d’intensa calor.
Travessar l’eix comercial Llovera-Monterols a l’estiu és un desafiament. El feix de sol ocupa pràcticament la totalitat de la via, deixant només sengles franges d’ombra als seus extrems. En conseqüència, els vianants s’hi acumulen i només uns pocs s’atreveixen a passejar, de pressa, pel bell mig del carrer. Els sistemes de generació d’ombra de l’eix Llovera-Monterols, així com a la Palma, s’ideen amb caràcter temporal i estacional i a través d’elements tèxtils.
En el cas de la plaça de la Cultura de la Pau, paral·lela al passeig de Prim i a tocar de la Biblioteca Central Xavier Amorós, l’actuació se centrarà en l’àrea de jocs infantils existent, amb la preparació d’un gran umbracle que doni «un millor confort» als nens i nenes que l’utilitzen.
A la Palma, la intervenció es produirà en la plaça exterior, un teatre a l’aire lliure amb capacitat per a unes 800 persones que permet programar activitats ben diferents, com concerts, cinema a la fresca, festivals o exhibicions d’habilitats.
L’Ajuntament de Reus ja ha encarregat a l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis la redacció del projecte de generació d’ombratge a l’espai públic. S’espera que estigui llest en el termini d’un mes.
Cal recordar que, per la ciutat, ja hi ha distribuïts refugis climàtics públics per ajudar a combatre situacions meteorològiques extremes, com les onades de calor. Els equipaments —com les biblioteques, els mercats o els centres cívics—, les Piscines Municipals o zones arbrades serveixen per oferir protecció en aquests casos.
En paral·lel, s’està treballant per habilitar nous refugis climàtics. Exemple en són els patis naturalitzats de les escoles General Prim, Teresa Miquel, Marià Fortuny i Pompeu Fabra, que compten amb pèrgoles vegetals i elements naturals i que s’obriran a la ciutadania en horari no lectiu per oferir indrets de confort. Un cinquè s’habilitarà a l’Escola Eduard Toda.
També els comerços han obert portes i han actuat com a refugis climàtics davant les altes temperatures d’estius anteriors, oferint fresca, aigua i lavabo a qui ho necessiti.
