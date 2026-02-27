EQUIPAMENTS
L’Escola General Prim iniciarà la prova pilot d'obrir el pati a la ciutat demà dissabte
El centre ha inaugurat el seu nou refugi climàtic dins del pati en el marc del projecte RENATUReus
L’Escola General Prim obrirà el seu pati a la ciutat en horari no lectiu en el marc d’una prova pilot de patis oberts. Aquesta prova començarà demà dissabte 28 de febrer amb l’objectiu d’optimitzar l’ús dels centres educatius, cosa que permet un ús comunitari dels patis com un parc municipal més, especialment en aquells barris on hi ha més manca d’aquesta tipologia d’espais públics per al gaudi de la ciutadania. Aquest anunci s’ha fet enmig de l’expectació generada per la inauguració del nou refugi climàtic al pati de l’escola, projecte impulsat des del programa RENATUReus que pretén la renaturalització de la ciutat i finançat pels fons europeus Next Generation. Aquest se suma als patis de les escoles Pompeu Fabra, Marià Fortuny i Teresa Miquel. La inauguració s'ha dut a terme amb la presència de múltiples famílies del centre, que s'han acostat per gaudir del nou espai en un acte que s'ha acompanyat amb un berenar i un espectacle musical.
Quant al projecte de patis oberts, la prova pilot que inicia demà permetrà valorar els resultats i plantejar implementar-ho en altres centres educatius de la ciutat. L'horari d'obertura variarà segons el calendari escolar; mentre hi hagi classes, de dilluns a divendres, s'hi podrà accedir a partir de les 16.30 hores o més tard en cas que la comunitat educativa del centre hagi de fer ús de les instal·lacions. Els caps de setmana, festius i durant les vacances escolars el pati tindrà el mateix horari d'obertura que la resta de parcs de la ciutat. Per tant, obrirà des de les 8 hores i tancarà a les 20 hores de novembre a març, a les 21 hores abril, maig, setembre i octubre i a les 22 hores de juny a agost.
Pel que fa al refugi climàtic, per a millorar la condició drenant del sòl, la major part de la superfície del pati s'ha sotmès a una actuació de despavimentació. El paviment de formigó s'ha substituït per paviments tous com el sauló, la sorra, la fusta triturada o l'escorça de pi. També s'han plantat 22 arbres i 1.513 plantes i s'han completat les zones de joc amb elements d'equilibri, zones de sorrals i elements naturals com roques o fustes. Per a generar una zona d'ombra s'ha construït una pèrgola vegetada que acull una graderia a l'interior, generant un espai confortable i oferint una aula exterior a l'escola.
