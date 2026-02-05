ESPAI PÚBLIC
Finalitza la prova pilot de la pèrgola de la plaça Corsini de Tarragona
L’assaig tècnic, amb un cost de 35.000 euros, servirà per ajustar el projecte definitiu, previst per a l’estiu
La prova pilot de la futura pèrgola retràctil de la plaça Corsini ja ha finalitzat. L’estructura, que té una superfície de 133 metres quadrats, es va instal·lar el mes d’octubre per comprovar la viabilitat tècnica del sistema de teles retràctils. Es tracta d’una primera versió, parcial i temporal, de l’Envelat que l’Ajuntament preveu instal·lar sobre la plaça amb l’objectiu de generar ombra durant els mesos més càlids.
El projecte global està pressupostat en 234.000 euros, mentre que la prova pilot ha tingut un cost aproximat de 35.000 euros. Segons expliquen des de Mercats de Tarragona, aquesta es va donar per acabada oficialment a principis de gener.
Després d’aquest període experimental, indiquen, s’està recopilant informació i elaborant un diagnòstic per introduir ajustos i millores al projecte executiu definitiu. L’estructura temporal es conservarà fins a la instal·lació del nou sistema. La previsió és que aquesta es pugui completar al llarg de l’estiu, tot i que el calendari «dependrà dels pròxims passos».
Mentre el consistori completa els seus informes tècnics, la ciutadania en fa la seva pròpia valoració. «No l’acabo d’entendre. Crec que tal com s’ha col·locat costa de veure si realment té algun benefici. A més, està en un espai de pas, on la gent no s’atura», opina la Beatriz Pérez, que esmorza cada dia a la plaça. El projecte definitiu tampoc l’acaba de convèncer. «És de les úniques places a Tarragona on toca el sol, cosa que s’agraeix. A l’estiu ja tenim els para-sols», comenta.
«A mi m’agrada. Trobo que és prou maco i és cert que a l’estiu aquí fa moltíssima calor, ens anirà bé l’ombra», diu, en canvi, l’Ángel De la Morena. És veí del carrer Soler, però confessa que fins ara no coneixia el projecte.
«Fa mesos que veig que han posat això aquí, però no sabia què era», admet. «El projecte final és ‘xulo’, però sent sincers, la prova em sembla completament inútil. Passo per la plaça gairebé cada dia i mai he vist les teles desplegades o algú protegint-se del sol sota», assenyala.
«Jo sí que he vist les teles alguns dies», assegura en Ketan Kumar, encarregat de Rika Calçats, que observa la pèrgola cada dia des de l’interior de la botiga, situada just al davant. «Crec que cobrir la plaça a l’estiu és una bona idea. Podria ser molt positiu pels comerços de la zona, ja que quan fa tanta calor queda pràcticament deserta. Tot el que animi la gent a passejar serà benvingut», apunta.
Així i tot, tampoc acaba d’entendre la decisió de realitzar la prova pilot durant l’hivern. «Encara no podem saber si funciona o no, perquè hem tingut uns mesos de pluja i vent, quan entenc que és una solució pensada principalment pel sol. Trobo que potser es podria haver triat una època més càlida per a tenir resultats més efectius», exposa.
«Jo no l’he vist desplegada, però mentre després faci el servei que ha de fer...», diu la Conxi Ferrer mentre surt del Mercat Central, el qual visita gairebé diàriament. «Aquí a l’estiu no s’hi pot estar. Molts hem de travessar la plaça pel Mercat perquè dins fa més fresca», explica. «Estèticament, no m’agrada, però cada any fa més calor i aquest és un espai molt concorregut, tant de pas com de trobada», reconeix.
De moment, es preveu que l’Envelat definitiu se sostingui amb una vintena de pilars metàl·lics. El projecte inclou també una nova il·luminació a la plaça, així com bancs i jardineres amb vegetació.