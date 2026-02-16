MUNICIPAL
Adjudiquen la redacció del projecte del refugi climàtic de l’escola Eduard Toda de Reus
El contracte s'ha adjudicat amb un pressupost de 10.890 euros
L’Ajuntament de Reus ha adjudicat a Gallego Arg SLP el contracte per a la redacció del projecte de renaturalització del pati de l’Escola Eduard Toda. Amb aquest ja són cinc els projectes de refugis climàtics als patis dels centres educatius de Reus que impulsa l’Ajuntament. Els altres quatre són a les escoles General Prim, Pompeu Fabra, Marià Fortuny i Teresa Miquel.
Les actuacions de naturalització tenen com a objectiu adaptar els patis al context climàtic d’augment de temperatures generant zones d'estada confortables a partir de solucions basades en la natura. A més de millorar el confort dels patis per a usos escolars, aquests espais naturalitzats també es poden plantejar per ser espais accessibles a tota la ciutadania en horari no escolar.
El projecte executiu de la naturalització del pati de l’Escola Eduard Toda es basarà en el projecte bàsic redactat pel despatx El globus vermell i finançat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya en el marc de la iniciativa Patis x Clima. La comunitat educativa de l’Escola Eduard Toda, amb la implicació de l’Ajuntament, va treballar amb l’equip d’El globus vermell per al redisseny del seu espai exterior.
Fruit d’aquest procés participatiu, tant el projecte bàsic com el projecte executiu que ara es redactarà es proposen ampliar les zones verdes actuals de l’escola i crear-ne de noves; millorar les zones de joc; crear espais protegits del sol; i diversificar els usos lúdics exteriors.
Igualment, planteja solucions d’adaptació i mitigació com ara l’augment de la cobertura vegetal en diferents estrats per afavorir la biodiversitat i la gestió de l’aigua mitjançant recollida i emmagatzematge de pluvials, així com la implementació de sistemes urbans de drenatge sostenible i la recuperació de les superfícies permeables per evitar aigües torrencials i afavorir la infiltració.
El contracte per a la redacció del projecte executiu i la direcció d'obres s'ha adjudicat amb un pressupost de 10.890 euros (IVA inclòs)
Quatre refugis climàtics més
L’Ajuntament de Reus ja ha finalitzat les obres de les intervencions de naturalització d’entorns escolars i refugis climàtics a les escoles General Prim, Pompeu Fabra, Marià Fortuny i Teresa Miquel. Els quatre projectes suposen la primera fase del Pla de Refugis Climàtics de Reus. El contracte es va adjudicar a l’empresa M. I. J Grusa SA amb un pressupost de 1.027.643,31euros (IVA inclòs).