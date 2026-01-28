RELIGIÓ
Apareixen nous missatges satírics anònims sobre el conflicte de la Sang
Els nous missatges defineixen la junta cessada com a 'Comando Roma'; un episodi més de la befa sobre el cas
El conflicte de la Sang ha escrit un nou capítol, amb l'aparició per la ciutat d'imatges burlesques que imiten els comunicats dels grups terroristes. En els missatges, els portaveus, vestits amb cucurulles, s'identifiquen com a Comando Roma, que correspon amb les inicials dels integrants de la junta de la Reial Congregació cessada per l'Arquebisbat de Tarragona. En l'anònim, es llegeix que els «delinqüents» tenen «segrestat el Temple de la Sang» i demanen un «rescat» a l'arquebisbe. A més, s'apunta que «el comissari els detindrà aviat i l'agrupació de confraries podrà realitzar tots els actes de Setmana Santa, com el bisbe garanteix».
L'acció se suma a un seguit de befes que s'estan observant els últims mesos, com els reiterats anònims que ha rebut el comissari delegat Javier Balañá, amb unes claus de joguina incloses, o el llançament d'octavetes a la plaça del Mercadal ridiculitzant Balañá. «La befa no crec que sigui un valor gaire catòlic», va expressar el comissari delegat en entrevista amb Diari Més.
