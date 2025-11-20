Religió
Mossèn Fortuny torna a quedar-se fora del temple de La Sang
L'Arquebisbat està valorant com procedir en el futur
El drama de La Sang assoleix extrems surrealistes després que el passat dimarts 18 de novembre el prefecte de La Sang, mossèn Joaquim Fortuny, acompanyat d’un serraller i Mossos d’Esquadra, aconseguís recuperar l’accés al temple de la Puríssima Sang. Segons ha confirmat l’Arquebisbat de Tarragona i mossèn Fortuny a Diari Més, aquest matí la porta de la parròquia tornava a estar bloquejada i el prior tornava a no poder accedir. Les sospites apunten que la junta cessada de la Reial Congregació de la Puríssima Sang, liderats per Antoni Olmos, haurien bloquejat la porta i evitat un cop més l’accés a l’edifici. Des de l’Arquebisbat encara no han pres cap decisió al respecte i estan valorant com procedir.
L’Arquebisbat de Tarragona ja va amonestar formalment en el seu moment als congregants cessats de La Sang per haver canviat el pany del temple, els quals es van defensar al·legant que la parròquia romandria tancada mentre es duien a terme «obres de manteniment». En paral·lel, la junta de govern cessada de La Sang va anunciar fa uns dies que havia presentat quatre denúncies davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per la «greu vulneració de la normativa» provocada per «filtracions d’informació personal i, especialment, la divulgació de dades de caràcter religiós als mitjans de comunicació».
